Glosa reportéra Deníku Františka Bílka je tentokrát o finanční krizi, která na severu Čech sužuje nejeden sportovní klub.

Fotbalové Teplice na tom nejsou finančně nejlépe. I ony doplácejí na nezájem sponzorů ze severu Čech | Foto: Deník/František Bílek

To, že hokejová Kadaň ve druhé nejvyšší soutěži skončila, není žádné překvapení. Zasvěcení o problémech, které ji dlouhodobě sužovaly, dobře věděli. Petr Klíma se pustil do dobrodružného projektu, který měl jen malou naději na přežití. Problémem regionu je množství hokejových klubů na profesionální úrovni. Na nedostatek peněz si stěžuje většina z nich. Když se podíváme z hokejových zimáků na další sportoviště, uvidíme finančně zbídačené fotbalové Teplice, velký pokles z důvodu odlivu finančního toku postihl basketbalový Děčín, dobře není ani ve fotbalovém Ústí nad Labem. A to se jedná o krajské město! Těch profesionálních klubů na severu je zkrátka spousta. Jejich šéfové lamentují, že do nich peníze neproudí, že si navzájem sponzory přetahují. Potřebuje ale region takové množství klubů na nejvyšší úrovni? Nestačil by z každého odvětví jeden, kde by se soustředili ti nejlepší? Nebylo by smysluplnější peníze investovat především do sportu mládeže? Nad strukturou sportů se už v minulosti zamýšlel ředitel FK Teplice Rudolf Řepka. Do praxe se ale jeho vize zatím nepřevedla, na jednom smetišti se pořád potuluje velké množství kohoutů.