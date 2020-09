Basketbalisté Slavoje za sebou mají úspěšnou generálku na I. ligu. V domácím prostředí zdolali Lynx Liberec 71:51.

Basketbalisté Litoměřic, Slavoj Litoměřice | Foto: Deník / Karel Pech

„Chyběli nám ještě asi tři nebo čtyři hráči, kteří doléčují drobné šrámy. Obraz hry byl ale dobrý, hráli jsme to, co jsme chtěli, a co jsme v průběhu přípravy trénovali,“ pochvaloval si kouč Litoměřic Jan Šotnar. „Celkově jsem s přípravou spokojen, věřím, že na první kolo už budeme kompletní a zahájíme sezónu vítězně,“ dodal.