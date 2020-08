Stravování na kanálu Labe arény pro závodníky i návštěvníky mistrovství poprvé zajišťovala cateringová společnost Ježek catering, která je na trhu už od roku 1998.

„U sportovců musí být jídlo lehké, musí být samozřejmě dobré a nesmí být naopak moc kořeněné. To je velká výzva. My pro dosažení optimálního výsledku používáme silné zeleninové základy, které zajistí, že naše jídla jsou chutná a přitom zdravá,“ uvedl Radovan Ježek, ředitel a zakladatel společnosti.

„Gastronomii se věnuji 32 let a přemýšlím nad ní prakticky každý den. Spolupracovat na přípravě jídel pro olympioniky v račické Labe aréně je pro nás velká výzva, kterou s pomocí manažerů Labe arény úspěšně zvládáme. Sportovci jsou spokojení, a to je to hlavní.“

Kromě restaurace mohli návštěvníci, a samozřejmě i sportovci, využít bufet, jehož centrem jsou dvě velké udírny. V nabídce byl například sedm hodin uzený čerstvý norský losos, vlastní klobásy ze 100 % masa a medvědího česneku nebo dva dny marinovaný, čtyři hodiny pečený a šest hodin uzený bůček v kombinaci se salátem s kysaným zelím. Maso se udí podobným způsobem, jako to dělali naši předci při 65 stupních na kombinovaném kouři z olše a akátu. Vše je čerstvé přímo z udírny, originální a především velmi dobré.

„Chceme na kanálu v Račicích provozovat kvalitní gastronomii, aby si lidé, kteří si přijdou zasportovat do tohoto skvělého areálu, ať už na kole, bruslích, koloběžkách na lodích, užili skvělý den i s vynikajícím jídlem,“ doplnil Radovan Ježek.

Kvalitní jídlo se odrazilo i na výkonech závodníku. Kanoista Martin Fuksa ovládl všech sedm disciplín, do kterých nastoupil. Vyhrál všechny individuální závody na kilometru, pětistovce i dvoustovce, na stejných tratích uspěl i na deblkanoi s mladším bratrem Petrem. Šampionát pak oba završili zlatou jízdou na čtyřkanoi s Filipem Dvořákem a Antonínem Zalubilem. Čtyři zlata získali kajakář Josef Dostál a kajakářka Anežka Paloudová.

Už ve středu vystřídají rychlostní kanoisty v Labe aréně veslaři, které zde čekají kontrolní závody. Synek a spol. si tak nejen dobře zaveslují, ale potěší i svoje chuťové buňky.