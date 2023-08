Dominance. A zároveň promíchané karty v boji o titul. Čtvrtý podnik středoevropského okruhového šampionátu FIA CEZ potvrdil, že všechny tři vozy týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra budou bojovat o české mistrovství. Minimálně ve sprintu ale půjde o neuvěřitelně napínavé klání.

Jáchym Galáš versus Matěj Pavlíček. Pokud se nestane něco nečekaného, o titulu českého mistra za letošní sezonu se v kategorii GTC bude rozhodovat mezi dvěma piloty juniorského týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Čtvrtý podnik sezony v Mostu totiž vyrovnaný souboj ještě víc zdramatizoval.



Sečteno, podtrženo. Matěj Pavlíček s třetím a prvním místem stáhl náskok svého týmového kolegy na pár bodů. Galáš byl sice s druhým místem lepší v prvním závodě, ve druhém ale kvůli technické závadě nedokončil. „Na jednu stranu jsme se utvrdili, že si jdeme pro titul, na druhou stranu se celý šampionát zdramatizoval,“ komentuje výsledky víkendu manažer týmu Jiří Mičánek jr.

Galáš s Pavlíčkem tentokrát vytvořili vyrovnanou trojici s Dennisem Waszkem startujícím také na Lamborghini Huracán, Waszek juniorské dvojici týmu Jiřího Mičánka „sebral“ kvalifikaci na první závod, a i ten nakonec ovládl. Na nedělní druhý závod ale Mičánek Motorsport powered by Buggyra připravil dramatickou odplatu.



Výjimečnou neděli odstartoval Jáchym Galáš výsledkem v kvalifikaci. Tu totiž ovládl absolutně, za sebou nechal i všechny vozy třídy GT3. „Rozhodl jsem se vsadit všechno na poslední kolo. Načasoval jsem si to, dochladil před tím auto a pak do toho dal všechno. A vyšlo to,“ pochvaloval si Galáš.

Na jedinečný výsledek navázal promyšlenou taktikou i v samotném závodě. Po startu se před něj sice dostal Dennis Waszek, na osychající trati ale Galáš, i třetí Pavlíček, zrychlovali a svého soupeře dotahovali. Asi ve dvou třetinách závodu přišel klíčový okamžik, kdy Galáš zaútočil. Stejnou „dírou“ se pak prosmýkl před soupeře i Pavlíček. Vzápětí se ale posunul rovnou na první místo. Galášovi totiž v podstatě hned po předjetí vypověděl službu alternátor. „Přišlo mi to jako nějaký boží zásah. Hned po předjetí přišla tato komplikace,“ krčí rameny Galáš, který si vědomě šetřil pneumatiky a věřil, že po předjetí Waszkovi ani svému týmovému kolegovi na osychající trati nedá šanci. Nakonec se kvůli technickým problémům propadl startovním polem. I přes nedokončený závod ale nakonec bral body za čtvrté místo.

Na čele závodu se zatím odehrával souboj mezi Pavlíčkem a Waszkem. A junior týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra z něj vycházel celou dobu lépe. Až do závěru, kdy i jeho začaly limitovat technické problémy. „Začal jsem mít problémy s brzdami, na levém předním kole mi tekla kapalina. Snažil jsem se tempo udržet, ale na Dennise jsem pomalu ztrácel,“ popsal Pavlíček. Dvě zatáčky před šachovnicovou vlajkou byl jezdec stáje Mičánek Motorsport powered by Buggyra delší. A Waszek se dostal před něj.



Ovšem v té době byly vyvěšeny žluté vlajky, na cílové čáře tak nakonec jury přiřkla vítězství Pavlíčkovi, i když cílem projel asi jednu tisícinu vteřiny za Waszkem. „Je škoda, že nás tyto věci potkaly, nejvíc v případě Jáchyma, který zajel skvělou kvalifikaci a i v závodě jel promyšleně a šetřil si pneumatiky tak, aby mohl v závěru zrychlit a zvítězit. Na druhou stranu i tak vezeme vítězství a celkově tři pódiová umístění,“ pochvaluje si výsledek závodního víkendu Jiří Mičánek.