Úřadující krajský futsalový šampion, SK Roudnice nad Labem, vyhlíží velkou událost. Vítězové čtvrté nejvyšší soutěže v republice se v krajském poháru probojovali do čtvrtfinále, kde jim bude soupeřem druholigový Baník Chomutov, jenž letos postoupil do nejvyšší soutěže.

Futsalisté SK Roudnice ilustrační | Foto: Martin Hakl

Roudnice v osmifinále zdolala druholigovou Kadaň 11:6, klíčový náskok si vytvořila hned v úvodu zápasu, kdy po sedmi minutách vedla 3:0. Soupeř se následně odhodlal k powerplay, v níž dokázal několikrát skórovat, ale také několikrát inkasoval.

"Z týmu jsem cítil menší napětí ohledně úrovně soupeře dlouhodobě hrajícího 2. ligu. V kabině jsme si ale připomněli to, co již známe, a zvolili jsme taktiku, která vycházela z poctivé obrany s přechodem do rychlých brejků," líčil kouč týmu a zkušený prvoligový hráč Radek Hrdý.

Roudnice díky skvělému finiši odvrátila blamáž

Jeden z klíčových momentů přišel ve druhé půli, kdy se Betis dostal při risku bez brankáře na rozdíl jediné trefy. "Klukům jsem dal pokyny na co se zaměřit ve hře a opět jsme několika góly dokázali soupeři odskočit, čímž se tým uklidnil," řekl Hrdý.

Jeho svěřenci se tak mohou těšit na výzvu proti prvoligovému nováčkovi z Chomutova, v němž bude Roudnice opět domácím celkem. "Potvrdilo se nám, že v domácí hale jsme silní a stále úspěšní jako v poslední sezóně. Doufáme v silnou podporu diváků," řekl roudnický kouč směrem k duelu, který je na programu už v pondělí od 20.30 v areálu Pod Lipou.

Vítěze čeká v semifinále souboj s ústeckým Rapidem, který naopak z 1. Futsal ligy sestoupil o soutěž níž.