Na račickém kanále zářili na republikovém šampionátu největší české hvězdy současnosti. Kanoista Martin Fuksa splnil plán a na severu Čech sebral všech sedm zlatých medailí. Zopakoval tak předloňský výkon a vyhrál všechny vypsané disciplíny. Čtyři tituly získala druhá hvězda kajakář Josef Dostál, který nečekaně prohrál na deblkajaku.

Popis fotky: Martin Fuksa - Mistrovství ČR v rychlostní kanoistice, 2. srpna 2020 v Račicích na Litoměřicku. Martin Fuksa se sedmi zlatými medailemi.<body xmlns="http://newsml.ctk.cz/ns/ctkxhtml.xsd"><p> Račice (Litoměřicko) - Rychlostní kanoista Marti

„Jsem rád, že to mám za sebou, spadl mi kámen ze srdce. Není to úplně jednoduché, i když moje ambice jsou jiné než závodit v České republice. I tak je to složité. Program byl náročný, jsem rád, že to vyšlo, a dá se říct, že jsem si i oddychl,“ řekl Fuksa, který k třem individuálním titulům přidal další čtyři s bratrem Petrem.