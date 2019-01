Litoměřice – V konkurenci více než 1400 stovek závodníků z 270 klubů a 25 států nepropadli. Judisté Litokanu Litoměřice dokonce přivezli z vyhlášeného mezinárodního turnaje v holandském Venray medaili.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Nejvíce se dařilo jedinému chlapci ve výpravě Šimonovi Fröhlichovi, který startoval v kategorii 2003 – 2004 ve váze do 34 kg. V pavouku postupně porazil borce z Ruska a Německa. V boji o finále podlehl Belgičanovi, ale nahradil si to v zápase o bronz, kdy porazil dalšího Rusa a vybojoval zaslouženě cenný kov.



Podobnou cestu měla i Ria Richtrová v kategorii r. 2002 – 2003 ve váze do 32 kg. Nejprve porazila judistky z Německa, Belgie a Litvy. V duelu o finále prohrála s německou reprezentantkou, nezvládla ani boj o bronz s Belgičankou, a tak obsadila páté místo.



Další mladší žačka Ema Fröhlichová (2002 – 2003, 40 kg) se prala srdnatě, ale nestačilo to. Prohrála oba své zápasy a skončila sedmá.



Pak přišly na řadu starší žákyně. Denise Moravcové (kategorie 1999 – 2001, 36 kg) se vstup se podařil na jedničku, když porazila domácí závodnici. V dalším zápase musela do prodloužení a opět s Holanďankou. Rozhodčí ji po dlouhé době potrestal za pasivitu a poslal do opravek. V nich nestačila na další Holanďanku a obsadila celkové deváté místo.



Poslední zástupce Litokanu se dostal na žíněnku až večer. Denisa Beranová (1999 – 2001, 48 kg) startovala v nejobsazenější kategorii. Nepodařil se jí vstup do turnaje, když podlehla na držení dvě vteřiny před koncem Belgičance. Poté v opravných bojích porazila Němku a Litevku. V dalším zápase narazila na Němku, přes kterou nedokázala přejít, takže turnaj pro ni skončil.



„Poděkování patří závodníkům za skvělou reprezentaci českého juda ve světě. Dále chci poděkovat obci Liběšice za zapůjčení vozu, kterým jsme se dopravili do osm set kilometrů vzdáleného Venray," poznamenal jeden z trenérů Michal Beran.

Karel Majer