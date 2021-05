V rozhovoru se rozpovídal nejen o tom, jestli je s některými z bývalých spoluhráčů v kontaktu. Prozradili to, s jakými pocity proti svému mateřskému klubu hraje. „Moc rád se sem vždycky vracím, ale v play-off musí jít sympatie stranou.“

S jakými pocity jste se vracel do Lovosic?

Mám z toho smíšené pocity, protože jsem tady vyrostl. Moc rád se sem vždycky vracím, ale v play-off musí jít sympatie stranou, postoupit musíme my, tedy Karviná.

Jaký je váš názor na výkony Lovců v letošní sezoně?

Výkony jsou určitě lepší, než byly ty dvě předchozí sezony. Letos hrají opravdu dobře. Celou sezonu jim fandím. Samozřejmě, teď už to je jinak, hrají totiž s námi.

Sledujete jejich zápasy?

Snažím se zhlédnout každý zápas, někdy je to časově náročné.

Roman Jelínek je váš bývalý spoluhráč a dnes je to jeden z dua trenérů Lovců. Líbí se vám v roli trenéra?

Já si myslím, že se na tu trenéřinu Roman dobře hodí. Když jsme spolu hráli v Lovosicích, tak trénoval mládež a už tam prokazoval jaké má kvality. Já jemu i Honzovi Landovi přeji, ať je jim daří.

Jste v kontaktu s někým z Lovosic?

Ano jsem.

Jaký je váš současný trenér Michal Brůna?

Je to přísný trenér, co chce po hráčích, aby podávaly co nejlepší výkony, dost nás motivuje.

Zhodnoťte vaše angažmá v Karviné? Jaké je?

Je to naprosto super. Baví mě hrát házenou za Karvinou.

Zaznamenal jste rozdíl v mentalitě lidí mezi Slezskem a severními Čechami?

Určitě je tu nějaký rozdíl. Slezsko je celkově drsnější kraj, ale neměl jsem problém si zvyknout, naopak už mi to tu vyhovuje.

Zahrál jste si i za reprezentaci, jak na to vzpomínáte?

Samozřejmě jsem si to užil. Je to ohromná čest reprezentovat Českou republiku. Udělám všechno pro to, abych mohl znovu reprezentovat.

Máte nějaký vysněný tým, za který byste si chtěl zahrát?

Ani ne. Mám teď smlouvu v Karviné. Kdyby náhodou nějaká zajímavá nabídka přišla, tak pak bych to samozřejmě řešil.

Vaše pozice je hodně často v obranné linii, je to tak?

Ano. Momentálně mám hodně obranné práce. V tréninku se zaměřuji na to, abych zpracovával odražené míče, abych nepustil soupeře za sebe, ale občas se vydám i dopředu.

