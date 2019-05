Terezín – Nadvládu vítězství Italů a Francouzů v závěrečné etapě Závodu míru juniorů přerušili Dánové. Poslední etapu v Terezíně jednoznačně vyhrál Andreas Byskov Sarbo. Z celkového prvenství se však radoval francouzský jezdec Hugo Toumire, který letos žlutý trikot nikomu ani na chvilku nepůjčil.

„Je to neskutečný. Na začátku jsem si říkal, že bude fajn, když se mi podaří vyhrát nějakou etapu. No a ona to byla ta první a můj tým byl jednoznačně nejlepší. Kluci se mnou byli celou dobu a vytvářeli ty nejlepší podmínky, jaké bych si mohl přát. Bez nich bych to nedal, takže velká poklona jejich práci, protože mě strašně hnali dopředu a já měl tu nejlepší motivaci. Je to můj první žlutý trikot v kariéře a já jsem za něj strašně šťastný,“ zářil radostí celkový vítěz Závodu míru juniorů francouzský reprezentant Hugo Toumire, pro kterého ale není žlutý trikot pouhým vítězným dresem z jednoho nejprestižnějších závodu světa. „Je to také symbol. Vždyť závod s sebou nese velké poselství, které je stále aktuální. Je skvělé, že tu v mírovém závodě bojují týmy zemí z celého světa. Sportem tak můžeme měnit myšlení druhých a upozornit na to, co je skutečně důležité,“ podotkl usměvavý Francouz.