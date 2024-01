Blíží se konec. Předposlední den si organizátoři Rally Dakar připravili na účastníky extrémě náročnou etapu. O to víc může roudnický tým Buggyra těšit, že si s ní jeho zástupci poradili se ctí. Buggyra ZM Racing mohla slavit třetí místo Jaroslava Valtra v Tatře Phoenix a čtvrté Pascala de Baara s Tatrou Buggyra EVO3.

Daniel Stiblík s dalším Phoenixem skončil patnáctý. Všichni tři bojují už mimo absolutní pořadí.

Absolutorium si zaslouží také teprve 19letá Aliyyah Koloc, která i přes své mládí zvládla za volantem vozu RedLined Revo T1+ všechny nástrahy drsné etapy a obsadila v ní v elitní automobilové kategorii Ultimate 35. příčku. Celkově je před posledním dnem soutěže na 27. pozici.

Jaroslav Valtr měl z třetího místa radost, ale zároveň byl z extrémního terénu unavený. „Celá etapa byla rozbíječka. Spousta kamení, technické pasáže, řečiště. Asi tak desetina byla rychlá, jinak se jelo ve skalách. Jednou jsme tam pořádně letěli, hodně dlouho a hodně vysoko. Po dopadu nám vypadla celá elektrika, tím jsme ztratili minimálně deset minut. Jinak to byla dřina, dřina, dřina,“ popsal své dojmy.

Pascal de Baar dojížděl do cíle sice bez čelního okna, ale s dobrým výsledkem. „Věděli jsme, že to bude náročný den, takže jsme museli jet hlavou. Myslím, že jsme neudělali žádnou chybu. Jenže v půlce etapy jsme na mé straně dostali větví do okna a to prasklo. Dvacet kilometrů před koncem do něj narazila další větev, tak jsme ho museli vykopnout nohama. Všechno nám pak létalo do očí, což bylo stresující. Museli jsme se vrátit na dva waypointy a v té době jsme také píchli,“ popsal Nizozemec své zážitky z náročného dne.

Aliyyah Koloc absolvovala podle svých slov jednu z nejnáročnějších etap letošního Dakaru. „Byl to určitě jeden z nejhorších dnů. Na začátku jsme jeli hodně pomalu, abychom nepíchli. Sice se před nás dostalo pár aut, ale pak přišly defekty a my zase předjeli je. Asi na 300. kilometru jsme poprvé píchli, pak přišel ještě jeden defekt. Dneska toho bylo dost, i co se týče navigace. Proto jsem ráda, že to máme za sebou. Těším se na zítřejší poslední etapu,“ prohlásila mladá závodnice.

„Byl to den, kdy můžete přijít o všechno a někteří z nejlepších soupeřů o všechno opravdu přišli. My jsme v cíli, to je nejdůležitější,“ připomněl záludnost předposlední etapy navigátor Sébastien Delaunay.