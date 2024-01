Fanoušci motorismu jsou v pozoru. Rally Dakar, slavný etapový závod, za sebou má ostrý start. Ve zkrácené úvodní etapě kamionů se jezdcům roudnického týmu Tatra Buggyra ZM Racing opět dařilo. Jaroslav Valtr v Tatře Phoenix obsadil třetí místo.

Buggyra na Dakaru, 1.etapa | Video: www.youtube.com

A nejen to. V první desítce se umístil i Pascal de Baar s Tatrou Buggyra EVO3, který byl devátý. Nováček Daniel Stiblík v druhém Phoenixu si připsal 22. pozici. Aliyyah Koloc absolvovala ve voze RedLined Revo T1+ celou plánovanou porci a zařadila se na 37. pozici třídy Ultimate. Stejné pořadí jako v etapě patří všem pilotům Buggyry i v průběžném pořadí letošního Dakaru.

Start kamionů se kvůli kolizi jednoho z osobních aut s divákem výrazně opozdil, takže organizátoři jejich trať uťali na 281. kilometru. Tedy o celých 133 kilometrů dříve, než jak bylo původně plánováno.

Byť měl Jaroslav Valtr technický problém, znovu ukázal, v čem je síla Tatry. Doslova nezničitelné vozidlo projelo kamenitým polem jako nůž máslem a byla z toho radost z bedny. „Na dvacátém kilometru nám v těžkých píscích klekla naftová pumpa. Museli jsme zastavit. Spustili jsme elektrický pohon, ale ten dával menší přívod paliva. Musel jsem držet pořád plný plyn, autu totiž chyběla akcelerace. Ale dokázal jsem se s tím naučit pracovat,“ vysvětlil jezdec.

Pořadatelé pokračovali v linii naznačené už v prologu a připravili náročný itinerář. „Terén byl hodně rozsekaný. Asi třetina byla rychlá a zbytek bylo kamenité pole. Posledních šedesát kilometrů byly jen kameny a kameny. Podvozek nás fakt dneska hodně podržel a díky tomu jsme získali třetí místo. Tenhle výsledek mě moc těší,“ dodal Valtr.

FOTO, VIDEO: Dakarský start se blíží. Buggyra ladila své speciály na shakedownu

Pascal de Baar úspěšně pokračuje v seznamování s Tatrou Buggyra EVO3. „Na Tatru si musím zvyknout. Dneska jsem jel tak na 80 procent. Poznával jsem, jak se auto chová v písku i na kamenitém povrchu. Na některých úsecích jsem si připadal jak na Měsíci. Byly tam samé velké černé lávové kameny. Nerad měním gumy, tak jsem se snažil vyhnout defektu. Navíc jsou pneumatiky hodně drahé,“ prohlásil se smíchem Nizozemec.

Všechno je však podle de Baara zatím jen začátek a můžeme od něj čekat útok na čelní příčky. „Jsem přesvědčený, že až se mi podaří stoprocentně si zvyknout na Tatru, budu rychlejší než Jarda Valtr,“ dodal sebevědomě Pascal.

Aliyyah Koloc se s nástrahami etapy z Al Ula do Al Henakiyah vypořádala se ctí. S výkonným speciálem RedLined se stále učí, ale každý ujetý kilometr jí dodává na sebevědomí.

Fantóm Cichoň! Kališníkům díky němu stačily dvě branky

„Byl to hodně dlouhý den. Na začátku jsme museli dlouho čekat na start, proto jsme do bivaku přijeli až za tmy. Nemuseli jsme zastavovat ani měnit kolo. I když tam bylo skutečně moře kamenů, snažila jsem si na to dávat pozor. To se vyplatilo. Na kamenitém povrchu se moje auto chová úplně jinak než vůz třídy T3, na který jsem byla zvyklá. Takže se pořád učím,“ prohlásila Aliyyah Koloc.

První etapa přinesla posádce Aliyyah Koloc – Sébastien Delaunay jeden kritický moment, který málem skončil kolizí s buginou. „Na jednom místě jsme se trochu ztratili a dostali se docela daleko od tratě. Při jízdě zpět jsme v protisměru potkali buggy, takže tam byl trochu chaos. Hodně se prášilo, tak jsme se jen tak tak vyhnuli,“ popsala 19letá závodnice dramatickou situaci.