Už osmá etapa Rally Dakar přinesla jezdcům výzvu v podobě velmi rozmanitého terénu. Aliyyah Koloc ji ve speciálu RedLined Revo T1+ dokončila v elitní kategorii automobilů Ultimate na 30. místě. V celkovém pořadí závodnice roudnického Buggyra ZM Racing i přes technické problémy ze začátku soutěže už poskočila na 29. příčku.

Buggyra v 8. etapě slavné Rally Dakar, video | Video: www.youtube.com

Piloti kamionů pod hlavičkou Tatra Buggyra ZM Racing pokračují v soutěži mimo absolutní pořadí, ale stále bojují o etapová pořadí. Pascal de Baar v Tatře Buggyra EVO3 byl sedmý. Jaroslav Valtr v Tatře Phoenix obsadil 22. místo a Daniel Stiblík v druhém Phoenixu byl klasifikován dvě příčky za ním.¨

Aliyyah Koloc si 8. etapu pochvalovala. Nevadil jí ani dlouhý přesun v její polovině. „První část byla v dunách. Ty rychlé pasáže se mi líbily. Bojovali jsme s maximální rychlostí, takže nás poměrně brzy hodně aut předjelo. Pak jsme ale zase my předjeli několik z nich v dunách. Druhá část byla spíš po kamenech, což mě vůbec nebavilo. Patnáct kilometrů před koncem jsme měli defekt. Na kamenech se ještě musím naučit jezdit, ale také jsme pomohli převrácené bugině,“ řekla pilotka.

Teprve 19letá závodnice startovala za kamiony, takže si „užila“ hodně prachu. „Start za kamiony určitě není jednoduchý. Musíte nabrat rychlost, jinak se za nimi zaseknete. Takže jsme v písku občas zapadli a museli se otočit. Pak jsme předjížděli kamiony na transferu, protože na start čekaly delší dobu než my.“

Jedním z kamionů, se kterým se v dunách potkala, byl i Pascal de Baar. A byl z toho pěkný souboj týmových kolegů: „S Pascalem jsme byli chvíli spolu. Dostihla jsem ho, pak mě předjel, pak zase já jeho. Posledních 15 až 20 kilometrů na přejezdu jsme jeli spolu.“

Pascal de Baar byl rád, že si mohl znovu zajezdit ve svých milovaných dunách. „První část byla stoprocentně dunová, to miluju. Těžké duny byly úžasné. Byly strmé, vyjížděli jsme nahoru a naháněli Vica Versteijnena. S Aliyyah jsme jeli asi dvacet kilometrů přes duny, což bylo úžasné. Po 200 km dlouhé neutralizaci přišla rychlá kamenitá trať. Tam jsme píchli a objevily se i komplikace s brzdami. Musíme odhalit, co to bylo za problém,“ prohlásil Nizozemec.

Tatra Jaroslava Valtra si tentokrát „lehla“ do písku na bok, přesto byl její pilot z dnešního itineráře nadšený. „Byla to úžasné etapa, krásně jsem si ji užil. Až na ten kotrmelec. Přejížděli jsme dunu a auto se zapíchlo pravým předním kolem do hlubokého písku. Postavilo se na čumák a stálo na něm. Tatra úplně nelogicky padla na levou stranu. Vždycky jde na stranu, kam je nahnutá. A teď šla na druhou. Jinak jsme v dunách dokázali docela rychle. Rozbíječku jsme jeli už v noci. Renda (Kilián) musel skvěle navigovat, protože jsme vůbec neviděli žádný stopy, takže fakt přesně trefoval vzdálenosti,“ řekl zkušený jezdec.

Daniel Stiblík absolvoval se svou posádkou prakticky non stop dvě etapy, ale závěr té dnešní mu výrazně zlepšil náladu. „Byla to taková dlouhá spojená etapa. Udělali jsme si osmi- až čtyřicetihodinovku. Ze včerejší etapy jsme přijeli dneska ráno, jenom jsme udělali základní servis a jeli zase dál, abychom mohli pokračovat na zbylé čtyři etapy. Dneska jsme měli jen pohon zadní nápravy, protože jsme měli jenom jednu poloosu. Měli jsme strach to zapnout, aby nám nepraskla i druhá, když bychom někde doskočili. Ale zvládli jsme to. Tatře seděla rozbíječka v druhé polovině, tam jsme letěli a dojeli i pár kamionů. Tím jsem si spravil náladu,“ uvedl pilot Phoenixu.