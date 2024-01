Talentovaná závodnice Aliyyah Koloc z roudnického týmu týmu Buggyra ZM Racing pokračovala i ve čtvrté etapě Rally Dakar ve svižné jízdě a v elitní třídě automobilů Ultimate zajela 30. čas, což je její nelepší výkon při jejím debutu v této kategorii. Průběžným pořadím se po předchozích technických trablech postupně prokousává nahoru a patří jí 51. pozici.

Buggyra na Dakaru, 4. etapa | Video: www.youtube.com

Kamiony Tatra Buggyra ZM Racing znovu atakovaly pomyslné stupně vítězů. Náročnou etapu plnou proměnlivých povrchů dokončil Jaroslav Valtr v Tatře Phoenix na čtvrtém místě, Pascal de Baar s Tatrou Buggyra EVO3 skončil šestý. Průběžně je Pascal čtvrtý a Jaroslav pátý. Po včerejším martyriu pokračoval v závodě Daniel Stiblík, jenž v druhém Phoenixu získal 25. pozici, průběžně je čtyřiadvacátý.

Po chladné noci se Aliyyah Koloc zahřála za volantem svého speciálu RedLined Revo T1+. „Bylo to hodně, hodně rychlé. Na posledních dvaceti kilometrech přišly opravdu pěkné duny. Na začátku jsme měli na kamenech malý defekt, takže jsme museli měnit kolo,“ uvedla pilotka.

Nicméně etapa se jí moc líbila. „Rychlé a plynulé etapy mám moc ráda, byla to opravdu zábava. Jen bylo na trati strašně moc prachu a občas jsme se za nějakým vozem zasekli. To nás hodně zpomalilo a tím jsme něco ztratili. Jenže to k Dakaru prostě patří a s dneškem jsem spokojená. Zapsala jsem si svůj zatím nejlepší výsledek, takže tempo jde nahoru,“ dodala Aliyyah Koloc.

Jaroslav Valtr se po startu opět potýkal s problémy s palivovým čerpadlem „Přestala nám zase fungovat naftová pumpa, tak jsme zastavili a nějak jsme to zpustili na ty elektrický náhradní, ale nebylo to úplně stoprocentní. Proto jsem musel jet s manuálním řazením, protože jsem byl schopen vytočit nějakých asi 16 až 18 tisíc otáček a automat to nebral. Asi padesát kilometrů před cílem nám jedna pumpa úplně odešla. Výkon tak rázem klesl někam k 500 koní. Takže nakonec to, že pořadatelé etapu ukončili před těma dunami, nám pomohlo,“ uvedl zkušený závodník.

Na rozdíl od Aliyyah nebyl Pascal de Baar s profilem čtvrté etapy tolik spokojený. „Druhá půlka nebyla zrovna můj šálek kávy. Byla lehká, jelo se pořád na maximální povolenou rychlost. Čekaly nás dva hodně těžké waypointy, které bylo třeba získat. Naštěstí jsme je dostali,“ popsal nizozemský jezdec.

De Baarův mechanik Tomáš Šikola se podělil o zajímavý zážitek spojeným s předčasným zkrácením etapy. „Už jsme se chystali do závěrečných dun. Proto jsme jeli zpátky k silnici a vyjeli v cíli klasiků. Ti koukali, co tam děláme. Všichni si šli fotit Tatru, tak to bylo jako zajímavé. Ale museli jsme najít náš cíl. Máme razítko na kartě, takže jsme oficiálně projeli cílem,“ řekl.