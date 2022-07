„Je to celkem na píp… jedno místo od vysněného bodu. Vím, co zlepšit a pokusím se ho vybojovat v neděli,“ prohlásil König z týmu Orelac Racing, který získal své nejlepší umístění sezony. V neděli ho čeká Superpole Race a druhý závod od 14:00.

Podává nejlepší výkony v jeho nováčkovském roce mezi elitou. A to před domácím publikem, které ho mohutně hnalo dopředu. V sobotní kvalifikaci dojel na 19. místě a na nejrychlejšího mu scházelo pouze 2,3 vteřiny. V závodě pak po celou dobu sváděl souboje a ani jednou nebyl na posledním místě. Ve třetím kole se vyšvihl na sedmnácté a kolem sebe měl zkušené soupeře. „Určitě to byl můj nejlepší závod od začátku sezony. Byly to moc hezké souboje s kluky, co rozhodně nejsou tužky. Navíc mají dobré motorky. Z toho mám radost,“ dodal König.

Domácí závodník za sebou nechal sedm jezdců, z toho dva v Mostě nedokončili. Za ním byl Francouz Christophe Ponsson nebo například Ir Eugene Laverty, který má na svém kontě několik sezon v MotoGP. A dále Japonec Kohta Nozane na polotovární yamaze. Za českým závodníkem skončil ale také Argentinec Leandro Mercado z MIE Racing, kterému šéfuje Miloš Čihák. „Z profesionálního hlediska a z pohledu týmových manažerů po dnešku Oliver ukázal, že právem patří mezi superbikovou elitu. Podal skvělý výkon a hlavně další důležitý krok jeho kariéry,“ dodal zkušený manažer a rovněž CEO Movisio Racing.

Most je super, říkají motorkáři. Mistrovství světa plní volné plochy. Bude rušno

König ke konci prvního závodu zrychloval, vedl skupinku, kde bylo sedm jezdců. Rodák z Prahy držel 17. místo, v předposledním kole ale odstoupil po technickém problému Malajec Hafizh Syahrin a König se tak posunul na šestnáctou příčku. „Po dojezdu jsem udělal takové zajímavé gesto s tím, jak na Mercada střílím. Asi nebyl zcela nadšený, ale už jsme si plácli kamarádsky. Vím, kde mám navrch a kde ztrácím. V neděli to bude lepší,“ sliboval König, který předtím dojel nejlépe na 18. místě v superbicích.

Komplikací představovalo pro motocyklové jezdce počasí, po polovině závodě začalo trochu pršet. „Bylo to nepříjemné, protože nevíme, jak moc prší, když jedeme rychle. Člověk neví a jen čeká, kdy se to urve. Docela to klouzalo, přede mnou zvolnili, tak jsem to taky vzal trochu zlehka. Když jsem viděl, že už zase neprší, tak jsem zase zatáhl,“ popisoval König, který má na neděli jasný cíl: „Řeknu to oficiálně, protože jsem ukázal, že jsem docela blízko. Ano, chci skončit na patnáctém místě, na kterém dojel borec s tovární hondou a bylo by dobré se ho držet.“

Jiří Uhlíř, Václav Veverka