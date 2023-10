Mostecký okruh se proměnil v učebnu pro členy Buggyra Academy. Jezdci Michael Hlaváček, Filip Nedoma a Míra Mikeš se svezli ve speciálu Mercedes-AMG GT4 a spolu s nimi byli na severu Čech i mladí talentovaní závodní inženýři.

Buggyra Academy | Video: www.youtube.com

„Jsem nadšený. Dnešní den splnil to, co jsme předpokládali. Dokonce i víc, protože víme, že jdeme správným směrem a z těch kluků budou dobří jezdci,“ liboval si zkušený mentor Buggyra Academy David Vršecký.

Právě on si vzal nadějné piloty pod křídla. „Mikeš a Nedoma jeli první jízdy v GT4. Oba se toho ujali perfektně. Neměli jediný problém,“ uvedl dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů na okruzích.

Ten mladíky nejdřív svezl v Mercedesu jako pasažéry a ukázal jim závodní stopu a všechno, co GT4 v Mostě umí. Pak následovala analýza dat a první samostatná jízda. „Na začátek si kluci museli zvyknout na nové auto. Pocítit ho, poznat grip, jak pracují gumy. Je mnohem větší než motokára. Pro někoho to bylo i vůbec první seznámení s okruhem. Po vyhodnocení dat jsou schopni se posouvat dál a dál. Akademie funguje skvěle,“ poznamenal mentor.

„Před první jízdou v GT4 jsem byl trochu nervózní. Ale za volantem jsem se cítil jak v nebi. Je to opravdu úžasný pocit řídit takové skvělé auto. Jsem Buggyra Academy moc vděčný za takový skvělý zážitek. Byla to velká zábava,“ uvedl Filip Nedoma.

„Je to něco úplně jiného než motokára a před první jízdou jsem byl nervózní. Ale tohle auto je prostě skvělé a moc jsem si to užil,“ sdělil Míra Mikeš.

Nadšený byl i Michael Hlaváček: „Bylo to báječné. Hodně mě překvapilo, jak je to auto rychlé. Moc se mi to líbilo.“

Nebyla to jen akademie pro jezdce, zkušenosti přišli sbírat i mladí závodní inženýři, kterým pomáhala Yasmeen Koloc, která má s touto pozicí už velké zkušenosti z týmu Buggyra ZM Racing.

„Byl to den věnovaný mladé generaci, kterou se snažíme vychovat a posunout hned na začátku na tu nejvyšší metu v motorsportu,“ dodal David Vršecký na závěr povedeného testovacího dne.