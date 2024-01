Po očistci, kterým si včera prošla, Aliyyah Koloc hodila všechno za hlavu a v třetí etapě Rally Dakar předvedla závodnice roudnické Buggyra ZM Racing velmi dobrý výkon, který ji zařadil v elitní automobilové kategorii Ultimate na 40. místo.

Buggyra na Dakaru, 3. etapa | Video: www.youtube.com

Vzhledem k velké ztrátě nabrané při opravě auta je celkově na 52. pozici.

Z trojice kamionů v barvách Tatra Buggyra ZM Racing byl opět nejrychlejší Pascal de Baar v Tatře Buggyra EVO3, který si připsal pátou pozici, Jaroslavu Valtrovi s Tatrou Phoenix patřila sedmá pozice. V celkovém pořadí jsou za sebou seřazeni na čtvrtém a pátém místě.

Aliyyah Koloc se musela vypořádat s mimořádně náročnou tratí plnou záludností. „Třetí etapa byla velmi obtížná. Na trati bylo hodně kamenů, úzkých úseků mezi stromy i záludné duny. Abychom je překonali, museli jsme si na ně znovu najíždět. Sice jsme trefili několik větví, ale nepíchli jsme, neměli jsme žádné problémy. Jen byl všude prach,“ popsala 19letá závodnice.

Pro ni i navigátora Sébastiena Delaunaye bylo důležité, že se jejich speciálu RedLined Revo T1+ vyhnuly technické problémy a na trati nebylo třeba nic opravovat. Ale pobyt v kabině byl velmi náročný. „Vlezte si na pět hodin do mixéru, přidejte nějaké kameny a prach a víceméně můžete prožít to, co my dnes. Je to noční můra,“ řekl unavený Francouz.

Pascal de Baar si start s Tatrou užívá. I tentokrát vyskočil z kabiny plný úsměvů. O ten ho nepřipravila ani drobná komplikace na startu. „Nastartovali jsme a zlobily nás ventily, to jsme ale rychle opravili. Pak nešel z pravé pneumatiky upustit vzduch. 3,5 baru je v dunách moc. Snažili jsme se to nějak vyšetřit, ale nakonec musel Šiky (mechanik Tomáš Šikola) ven a ručně snížit tlak na 1,5 baru,“ popsal Nizozemec trable.

„Dunami jsme doslova proletěli. Tatra je monstrum. Pak jsme ještě preventivně měnili gumu, protože vypadala, že se každou chvíli rozletí. Ale až do cíle jsme bojovali se vztyčenou hlavou,“ dodal Pascal de Baar.

Jaroslav Valtr sice neměl na startu nejlepší výchozí pozici, ale etapu začal velmi dobře. Jenže téměř na konci dunového pole přišla velká rána, která mu poškodila řízení trucku. „Duny jsme projížděli bez potíží. Jenže necelé dva kilometry před koncem dunoviště jsme vyjeli takovou ostrou špici, přepadli a najednou za ní byl trychtýřek. Vůbec jsme ho předtím neviděli, najednou přišla rána jak z děla a přestalo fungovat řízení. Nějakým způsobem se rozpohybovalo, ale sekalo se. Museli jsme jet velmi obezřetně. No a do toho jsme v těch dunách měnili dvě pneumatiky,“ sdělil.

„Byla to smolná etapa. Neměli jsme už rezervu, tak jsme museli jet opatrně. Asi 40 kilometrů před koncem jsem ale řekl: Hele, pojedeme vabank prostě, buď to vyjde, nebo to nevyjde. Takže jsme se zase rozjeli a fičeli až do cíle,“ dodal Valtr.