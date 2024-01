Jubilejní už 10. etapa Rally Dakar znamenala další tvrdý boj se saúdskoarabskou krajinou a hlavně všudypřítomným prachem. Při návratu do Al-Ula, kde soutěž odstartovala, získali jezdci roudnické stáje Tatra Buggyra ZM Racing opět výborná etapová umístění.

Buggyra na 10. etapě Dakaru, video | Video: www.youtube.com

Pascal de Baar byl s Tatrou Buggyra EVO3 pátý, Jaroslav Valtr s Tatrou Phoenix obsadil sedmou příčku. Daniel Stiblík s druhým Phoenixem skončil čtyřiadvacátý. Všichni tři už celkově bojují mimo absolutní pořadí.

Aliyyah Koloc mohla ráno odstartovat s vědomím, že jí pořadatelé smazali nesprávně udělený 15minutový trest z předchozího dne. Závodnice Buggyra ZM Racing ve voze RedLined Revo T1+ zakončila etapu na 31. pozici. Celkově se podle aktuálního pořadí posunula v elitní třídě automobilů na 25. místo.

Aliyyah Koloc se zatím poslední etapa líbila. „Dneska to bylo docela pěkné. V první části byly kameny a taky velké skoky, kde jsem občas přistála jen na přední nápravu. V úvodu jsme měli defekt, proto jsem se pak snažila jet opatrněji, abych znovu nepíchla. Po neutralizaci to bylo rychlé, jeli jsme mezi kaňony. Druhou část jsem si vážně užila. Je super, že se do bivaku vracíme tak brzy. Aspoň se budu moci víc připravit na zítřejší etapu, která bude jednou z nejtěžších na letošním Dakaru,“ připomněla mladá jezdkyně.

FOTO: Hokejistky Roudnice potvrdily své extraligové ambice, i když prohrály

Jaroslav Valtr, který na trati pomohl posádce svého syna Jaroslava mladšího, si postěžoval na všudypřítomný prach. „Hodně se prášilo, jelo se prakticky ve vláčku. Nedalo se vůbec předjíždět. Chytili jsme nějaké buginy, před které jsme se nemohli dostat. Pomáhali jsme Alešovi Lopraisovi s defektem, protože mladýho (syna Jaroslava mladšího, navigátora Lopraise) neobjedu. Kluci to nemohli zvednout. V šesti jsme s tím bojovali a povedlo se. V tu chvíli nás předjel Pascal. V neutralizaci jsme se dohodli, že nás pustí. No a pak jsme udělali defekt. Jinak to bylo pořád v prachu. Ani jsme pořádně neviděli, kudy jsme jeli,“ prohlásil zkušený závodník.

Pascal de Baar připomněl, že s přibývajícími dny ubývá sil. „Odjeté dny se už začínají promítat. Začínáte být unavení a vyčerpaní. Je těžší se zotavit. Museli jsme startovat ze šestého místa, ale včera jsme měli problémy s turbem, takže jsem věděl, že budu rychlejší než Jarda Valtr,“ uvedl Nizozemec.

Favorité na startu přípravy nezklamali. O výsledky teď nejde, shodli se trenéři

Jeho palubního mechanika Tomáše Šikolu potěšilo, že etapa odsýpala. „Byla to rychlá a svižná etapa. Podle času jsme měli průměrnou rychlost nad 100 km/h, což je slušný. Akorát jsme dneska rozbili okno.“

Daniela Stiblíka potrápila navigace. „Dneska to vypadalo hezky, pěkně jsme se rozjeli. Jak jsme jeli zezadu, tak se strašně prášilo. Ale docela jsme chytili tempo, předjeli jsme pár aut. To nám vydrželo do až do 70. kilometru, kde jsme si rozbili okno. Kolem 250. kilometru jsme udělali chybu v navigaci. Bohužel jsme zjistili, že jsme neminuli jeden bod, ale hned tři. Proto jsme dostali velkou penalizaci, je to škoda.“