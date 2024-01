Piloti roudnické stáje Tatra Buggyra ZM Racing se nevzdávají a na Rally Dakar stále bojují o co nejlepší denní umístění. V sedmé etapě zajel Pascar de Baar v Tatře Buggyra EVO3 pátý nejrychlejší čas. Bohužel oběma Tatrám Phoenix, které pilotují Jaroslav Valtr a Daniel Stiblík, se nevyhnuly technické trable. Všechny tři posádky jsou mimo absolutní pořadí, v rámci Dakar Experience bojují o etapové umístění.

Rally Dakar, video Buggyra na 7. etapě | Video: www.youtube.com

Pilotka Buggyra ZM Racing Aliyyah Koloc se po dni volna vrátila do klání v elitní automobilové třídě Ultimate 30. místem v etapě. V celkovém pořadí je vinou technických problémů v úvodu soutěže na začátku čtvrté desítky.

Pascal de Baar byl z profilu souboje se saúdskoarabským terénem nadšený. „Takové etapy se mi líbí. Těžká, tvrdá, pár dun. Byla technická, ne moc náročná. Na takové tratě člověk čeká celý rok. Museli jsme dávat velký pozor na pneumatiky. S navigací jsme měli problém. Chyběly nám dva way pointy, ale to už nemusím teď tolik hlídat. Dojížděli jsme už za tmy, ale to bylo v pohodě,“ uvedl Nizozemec.

Jeho palubní mechanik Tomáš Šikola popsal, jak náročné bylo v dunách měnit pneumatiku: „V dunách jsme udělali defekt na pravé přední gumě. Takže to nebyla výměna kolem pěti minut, ale strávili jsme tam poměrně hodně času. V písku nešlo auto zvednout. Dvacet minut jsme museli házet písek a udělat si díru. Nebylo to vůbec jednoduché.“

Ani Aliyyah Koloc se nevyhnuly defekty, přesto mohla být spokojená s tím, že se do bivaku dostala ještě za světla. „Sedmá etapa byla hodně dlouhá a kamenitá. Ale nechyběly ani duny, byla pestrá. Měli jsme dva defekty, jeden patnáct kilometrů před koncem. Měli jsme problém s heverem, takže výměna pneumatiky trvala mnohem déle, než bývá zvykem. Na jednom místě jsme se trochu zdrželi a na začátku jsme dlouho bloudili. Dneska jsme toho měli dost, ale jsme rádi, že jsme dojeli za světla,“ řekla teprve 19letá závodnice.

Navigátor Sébastien Delaunay popsal, jak si posádka poradila s poruchou zvedáku. „Hever nefungoval. Museli jsme nasbírat spoustu kamenů, z nich udělat stojan a dát auto na něj. Až když bylo kolo ve vzduchu, mohli jsme ho vyměnit,“ vysvětlil Francouz.