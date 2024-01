Zbývají poslední hodiny a první vrchol letošní sportovní sezony začne! Po úmorné cestě a přípravě zázemí začala pro členy roudnického týmu Buggyra práce na trati. Ještě před pátečním prologem si všechny posádky vyzkoušely saúdský písek během shakedownu v okolí města Al-UIa.

Ostrá testovací zkouška proběhla. Napětí všech posádek stoupá, na start se jde už v pátek, pak velkolepá show zvedne oponu.

Teprve 19letá Aliyyah Koloc se po loňském debutu připravuje na svůj první start v elitní třídě automobilů T1+. „Dnešní test byl docela dobrý. Měli jsme nějaké drobné problémy s autem, které ještě musíme vyřešit, ale celkově se cítím dobře,“ uvedla Aliyyah Koloc závodící v barvách Buggyra ZM Racing.

„Trochu jsme na autě změnili geometrii a zkontrolovali, jestli je všechno v pořádku. Aliyyah se začíná zlepšovat v jízdě na kamenech. Má pořád trochu strach z defektu. Ale poté, co zrychlila, začala mít dobrý pocit. Jsme připraveni na páteční prolog i celou soutěž,“ dodal navigátor Sébastien Delaunay.

Doslova na poslední chvíli doplnil truckový tým Tatra Buggyra ZM Racing pilot Pascal de Baar. Zkušený jezdec z Nizozemska nahradil za volantem Tatry Buggyra EVO3 zraněného Martina Šoltyse. Shakedown byl první příležitostí, kdy se 54letý jezdec se svým strojem seznámil na ostro.

„Je mi velkou ctí jet v barvách Buggyry. Je to jako výhra v loterii. Měl jsem v plánu jet na Dakar jako rychlá asistence. Ale minulý čtvrtek mi zavolal Robin (Dolejš) a řekl: Pascale, musíš mi pomoct. Tak jsem se během 24 hodin dostal do úplně jiného náklaďáku. Poté se mi ozval Martin (Koloc) a oznámil mi, že pojedu s EVO3. To je prostě paráda,“ neskrýval Pascal de Baar své nadšení.

To, že pojede se zcela novým prototypem, není pro Nizozemce žádná novinka. „Je to nové dítě, které se narodilo a musí se začít učit chodit. Na tom teď pracujeme. Ale to už moc dobře znám, protože jsem byl v továrním týmu MANu i Renaultu,“ vysvětlil.

Poprvé se s Pascalem svezl palubní mechanik Tomáš Šikola. „Nezdá se, ale je to takový dravec. Ví, co má dělat, funguje to, ruce má šikovný, takže za mě to je pěkný. Z nového auta jsem nadšený, je podvozkově úplně někde jinde. Za mě je to strašný krok dopředu.“

Zkušený dakarský harcovník Jaroslav Valtr se po vystoupení ze své Tatry Phoenix usmíval. „Mám se úplně úžasně. Právě jsem se vrátil z testu a musím říct, že jsme náš kamion pěkně posunuli. Auto jede neuvěřitelně. Jsme na limitu, protože věřím tomu, že vůz dovezeme do cíle,“ prohlásil spokojený jezdec.

Naopak pro Daniela Stiblíka to bylo první letmé seznámení s dakarskou atmosférou. „S autem se mi jede fakt dobře. Myslím si, že si budeme rozumět a těším se, jsem zvědavej. Úplně nevím, co mám od Dakaru všechno čekat, ale to se ukáže. Mým snem je Dakar dojet do cíle. Ale uvidíme, jak to bude,“ řekl loňský mechanik Martina Šoltyse, který usedl za volant druhé Tatry Phoenix.

Rally Dakar se jede od 5. do 19. ledna 2024 v Saúdské Arábii. Startuje se ve městě Al-UIa, projíždí zemí směrem do legendární oblasti Empty Quarter a končí v Yanbu na břehu Rudého moře.