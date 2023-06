Piloti roudnického týmu Buggyra Academy France ukázali hned v prvním podniku francouzském mistrovství tahačů na okruzích, že se s nimi musí počítat. Na okruhu Paul Ricard v Le Castellet vyhráli tři ze čtyř závodů tohoto víkendu. Dvakrát stál na nejvyšším stupínku Téo Calvet, jednou Raphaël Sousa. Calvet začal hon za svým domácím titulem ziskem celkem 61 bodů, čímž se ujal suverénního vedení.

Buggyra zazářila, má tři triumgy | Video: www.youtube.com

„Byl to úžasný víkend. Nikdo takové skvělé výsledky nečekal. Je to jako sen. Vyhráli jsme celou Grand Prix. Z okruhu v Le Castellet odjíždíme jako lídři celkového pořadí s Téem, jak první v kategorii juniorů díky Raphaëlovi a jako první hodnocení týmů, o což se zasloužili Téo a Raphaël. Buggyra Academy France nemohla odstartovat lépe,“ řekl manažer projektu Fabien Calvet.

To, že se s piloty trucků Buggyra musí počítat, ukázalo hned první Superpole sezony, které Téo Calvet vyhrál a Raphaël Sousa obsadil páté místo. Hned v prvním sobotním závodě Téo poznal, kdo bude jeho největším letošním soupeřem. O první místo bojoval do posledních metrů s Thomasem Robineauem. Na vítěze nakonec ztratil pouhých 498 tisícin sekundy.

„Po startu jsem jel jako první, ale pak jsem v poslední zatáčce úvodního kola udělal menší chybu a Robineau mě předjel po vnitřní stopě. Pak jsme spolu až do cíle bojovali kolo na kolo. Moc jsem si ten souboj užil,“ řekl spokojený Téo Calvet.

Zbytečně jsme si koledovali, mohli jsme rozhodnout dřív, řekl Šmirdkal

Nálada 22letého jezdce se ještě zlepšila po druhém závodě s obráceným pořadím na startu, který vyhrál. „Jsem moc šťastný. Závod byl plný soubojů. V prvním kole jsem byl devátý, takže jsem musel udělat velký comeback do čela.“

V neděním Superpole sice Calvetovi první místo uniklo, ale to mu nezabránilo v tom, aby jízdu číslo tři programu na trati Paul Ricard neovládl. Navíc se v ní Raphaël Sousa poprvé v sezoně postavil na stupně vítězů celkového pořadí, když skončil třetí. „První závod dne a hned vítězství. To je super. Krátce po startu mě můj hlavní soupeř vystrčil z trati a byl za to potrestán. Ale i tak jsem se mohl k týmu vrátit s krásnou trofejí za vítězství,“ uvedl.

Také v posledním závodě víkendu stáli na stupních vítězů dva piloti Buggyra Academy France. Letos poprvé absolutně vyhrál král hodnocení juniorů Raphaël Sousa a hned za ním proťal cílovou čáru Téo Calvet.

„Byl to náročný závod, absolvoval jsem na trati hodně kontaktů. Bohužel mi při něm trochu poškodili tahač, ale dosáhl jsem našeho cíle. Navíc jsem si druhým místem pojistil celkové vítězství v Grand Prix v Le Castellet,“ řekl po závodě spokojený Calvet.

Francouzský šampionát tahačů na okruzích pokračuje 17. a 18. června v Nogaru, které je základnou Buggyra Academy France.