To je skvělá zpráva. I když se posádka roudnického týmu Buggyra ZM Racing musela ve dvanáctihodinovce v Monze konané v rámci šampionátu 24H Series potýkat s vážnými technickými problémy, dokázalo trio David Vršecký, Adam Lacko a Aliyyah Koloc dovézt svůj speciál Mercedes AMG GT4 na třetí místo v kategorii GT4.

Buggyra uspěla v Monze | Video: www.youtube.com

Tento výsledek znamená, že v celkovém hodnocení evropského seriálu je Buggyra v silné mezinárodní konkurenci všech týmů GT na dělené vedoucí příčce a dál vede i svoji třídu GT4.

„Základem úspěchu ve vytrvalostních závodech je dojet do cíle. Po oba dny si technika postavila hlavu, ale naši mechanici a inženýři dokázali závady opravit a Mercedes dojel do cíle. Díky tomu jsme získali další trofeje a navíc zazářili v celkovém pořadí,“ uvedl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Souboj s týmem ambiciózním korejským týmem Atlas BX Motorsport v dalším Mercedesu o pomyslnou korunu krále Monzy v kategorii GT4 začal už v páteční kvalifikaci. V ní skončila Buggyra o čtvrt sekundy druhá. „Je to hodně rychlá trať. Na rovince tu jedete rychlostí 250 km za hodinu, strašně si ji užívám. V kvalifikaci jsme zajeli dobrý výsledek, ale závod bude náročný a dlouhý. Pokusíme se udělat vše, co bude v našich silách,“ řekla prorocky Aliyyah Koloc, která v Monze jela poprvé v kariéře.

Sobota, kdy byla na programu úvodní 6,5hodinová část závodu, probíhala ve znamení vyrovnaného souboje o vedení s Korejci. Ten trval prakticky po celý závodní den, než musel David Vršecký do boxů a Mercedes AMG GT4 do rukou mechaniků. „Premiéru na Monze si jezdecky užívám. Ale trochu nás potrápily brzdy. Zasekla se destička a výměna se trochu protáhla. Ale hlavní je, že jsme stále ve hře a auto jede,“ řekl David Vršecký, který podobně jako Aliyyah absolvoval na slavné italské trati svůj první závod.

Došly nám síly, litoval po vyloučení Knapík. Korunovaci Brné pokazily Srbice

Neděle přinesla dalších pět a půl hodiny dramatického dění. A to nejen na trati, kde se jezdci Buggyry snažili co nejvíce smazat sobotní ztrátu, ale také v boxech. Tentokrát byl pachatelem zdržení alternátor.

„Původně jsem myslel, že závod jen rozjedu a po dvaceti minutách půjdu ven z auta. Jenže mi v boxech řekli: Jedeš dál. Ale to patří k endurance, strategie se často mění. Jelo se mi dobře, ale pak mi začala svítit kontrolka nabíjení. Zajel jsem do depa, tam jsem auto předal Alče a ona to znovu zkusila na trati. Někdy totiž pomůže prostě jen vypnout a nastartovat auto. Ale tentokrát to nestačilo a museli jsme vyměnit alternátor,“ popsal Adam Lacko důvody práce v garáži Buggyry.

Vůz se naštěstí povedlo opravit a mohl pokračovat dál. V konečném hodnocení dvanáctihodinovky z toho bylo další pódiové umístění ve 24H Series – třetí místo. A co je hlavní, Buggyra ZM Racing si v Královském parku v Monze posílila pozicí v celkovém hodnocení evropského šampionátu.

„Dojeli jsme třetí. V závodě jsme si několikrát sekli nejrychlejší kolo z gé té čtyřek. Byl to dlouhý závod v horku. Měli jsme nějaké technické problémy, ale to všechno jsou zkušenosti, které teď sbíráme. Výkonnost jezdců a auta byly perfektní, takže celkově můžeme být spokojeni,“ řekl Vršecký, který je tak optimisticky naladěný na další závod 24H Series, kterým bude na začátku července dvanáctihodinovka v Estorilu. Té však bude na portugalské trati předcházet výzva v podobě šestihodinového kvalifikačního závodu.