Už se to blíží. Aliyyah Koloc a tým Buggyra ZM Racing úspěšně absolvovaly závěrečnou přípravu na Rally Dakar. Teprve devatenáctiletá pilotka odjela dvoudenní ostrý test v poušti v Abu Dhabi za volantem Red-Lined REVO T1+ a získala tak další cenné zkušenost s vozem nejvyšší kategorie pro dálkové maratony.

Aliyyah Koloc má za sebou poslední test před Dakarem | Video: www.youtube.com

Přítomný byl také zkušený český jezdec Martin Prokop, který Aliyyah poskytl velmi užitečné rady.

Test se konal tento týden v dunách nedaleko hranic se Saúdskou Arábií, kde se v lednu pojede 46. ročník Dakaru. Aliyyah Koloc absolvovala trať ve stejné konfiguraci, jako jsou druhá a čtvrtá 4. etapa letošní dálkové soutěže Abu Dhabi Desert Challenge.

První den ujela v poušti 173,5 km, druhý den dalších 117,81 km. Test probíhal jako simulace ostré soutěže, tedy bez zastávek a servisu během etap.

"Nyní jsme dokončili poslední test před Rally Dakar, který se jel v poušti Abu Dhabi. Bylo tam hodně dun, hodně písku, takže trať byla velmi záludná. Byla to ale užitečná zkušenost, protože odrážela podmínky, které se na Dakaru očekávají. Auto fungovalo, neměli jsme žádné větší problémy a tým byl skvělý," vysvětlila Aliyyah Koloc.

Její nový navigátor Sébastien Delauney byl s prvním ostrým svezením s mladou závodnicí velmi spokojený. "Byly to první testy s Aliyyah ve voze T1+. První den byl pro ni docela složitý, protože nebyla úplně zvyklá na váhu tohoto vozu. Rychle se ale zlepšila, naučila se, jak správně používat převodovku a jak s autem jezdit. Jen dvakrát jsme uvízli v písku, ale to je zcela normální a také k tomu slouží testy. Neočekáváme, že budeme na Dakaru na špici, ale s dobrým autem a takovýmto tempem by to pro nás měla být dobrá soutěž."

Aliyyah Koloc měla také velkou podporu v osobě Martina Prokopa. Jedenačtyřicetiletý český jezdec, který v roce 2005 startoval na své první soutěži mistrovství světa v rallye, se také zúčastnil ostré zkoušky na Dakar a po skončení druhého dne absolvoval s Aliyyah společnou testovací jízdu. "Opravdu bych chtěla Martinovi (Prokopovi) poděkovat. Hodně mi pomohl, dal mi velmi užitečné rady. Je to tak zkušený a dobrý jezdec, takže jsem vděčná, že jsem se od něj mohla učit," řekla Aliyyah Koloc.

"První etapa byla nesmírně náročná a nejsem si jistý, že tak náročná etapa bude součástí Dakaru. Test byl náročný, první den nebyl aktuální road book, podmínky byly těžké, hodně měkkého písku. Test probíhal v reálných závodních podmínkách, takže to byla skvělá příprava na Dakar,“ shrnul závěrečnou přípravu před Dakarem Martin Koloc, šéf týmu Buggyra ZM Racing.

„Našli jsme několik problémů s vozem, které jsme odstranili, podívali jsme se na nastavení, konkurenceschopnost a s výsledkem jsme celkem spokojeni a cítíme se připraveni na naši největší soutěž roku. Velký dík patří Martinu Prokopovi, který díky svým bohatým zkušenostem Aliyyah nesmírně pomohl. Po dojezdu druhé etapy jsme s Martinem absolvovali společný test, který byl opravdu užitečný. Celý tým dobře spolupracoval, už je v dakarském rozpoložení, což je skvělé. Na Dakar se opravdu těšíme a uděláme vše pro to, aby to byla další úspěšná soutěž pro tým i naše posádky,“ dodal boss Buggyry.

Rally Dakar, která startuje 5. ledna, bude pro Aliyyah Koloc teprve třetí soutěží s vozem T1+ po jihoafrické dálkové rallye Parys 400 a Dubai Baja na začátku letošního roku. Dubai Baja byla navíc prvním závodem Aliyyah s vozem T1+ v poušti, takže absolvovaný test byl vítanou příležitostí získat další zkušenosti s vozem a zvyknout si na pouštní terén Dakaru.