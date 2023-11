Roudnický tým Buggyra ZM Racing má za sebou důležitou část přípravy na blížící se Rally Dakar. Na soutěži Dubai International Baja nabrala teprve 19letá Aliyyah Koloc spoustu důležitých zkušeností a při startu s výkonným speciálem Red-Lined REVO třídy T1+ si dojela pro velmi slušné umístění. Spokojen s návratem do písečných dun byl i veterán Josef Macháček, který závodil ve speciálu DV21 a v kategorii T3 skončil pátý.

Buggyra na soutěži Dubai International Baja | Video: www.youtube.com

„Byly tam dobré i špatné kousky, ale Aliyyah se hodně zlepšuje, a to je hlavní. Našli jsme také nové oblasti, na které se můžeme zaměřit. Nakonec to nelze předstírat: Aliyyah potřebuje kilometry a o to se snažíme. Naším hlavním úkolem je ještě před Dakarem najezdit co nejvíc kilometrů v poušti, aby se jí auto dostalo pod kůži. Pepa Macháček splnil úkol otestovat nové díly na našem té trojkovém speciálu. Ani jemu se nevyhnuly problémy, ale tým je dokázal rychle vyřešit,“ uvedl šéf Buggyry Martin Koloc.

Josefa Macháčka v sobotu potrápila technika, ale skvělá týmová práce vrátila vůz do závodu a spolu s navigátorem Davidem Schovánkem dokázali dojet do cíle.

„Jsem moc rád, že jsem se mohl vrátit do pouště. Byla to nádhera, jeli jsme v krásném terénu. Ale je to motorsport a padesát procent úspěchu je technika. Nás to postihlo v sobotu, ale kluci v bivaku stihli za velmi krátkou dobu auto opravit a mohli jsme pokračovat. Druhá etapa proběhla bez problémů a jsem rád, že jsme v pořádku dorazili do cíle. Dubai International Baja je fakticky sprint, takže nemáte moc prostoru na chyby,“ vysvětlil dakarský doyen.

Aliyyah Koloc si za volantem speciálu Red-Lined REVO užila souboj s hvězdami nejvyšší kategorie off-roadového závodění. Spolu s jihoafrickým navigátorem Riaanem Greylingem obsadila v celkové klasifikaci 10. místo. V ní se utkala mimo jiné s několikanásobným dakarským šampionem Nasserem Al-Attiyahem, který soutěž zařazenou do Světového poháru FIA v cross-country bajas vyhrál. Aliyyah Koloc dokázala porazit několik továrních posádek a řadu mnohem zkušenějších pilotů.

Béčko Velkých Žernoseků si dvěma vysokými výhrami spravilo náladu

Na účastníky soutěže čekalo 700 kilometrů, z nich bylo na 350 měřených. Z hlediska přípravy na Dakar bylo důležité, že duny a cesty byly podobné těm, které budou v lednu čekat na účastníky slavné soutěže v Saúdské Arábii.

Aliyyah Koloc i její vůz zvládli celou rally, která se jela od pátku do neděle. Mladá pilotka nasbírala hodně zkušeností před svým druhým startem na Dakaru. Závodění mezi samou elitou závodního pole si užívala a výsledné umístění v top 10 je dobrým znamením před lednovým ostrým křestem v elitní kategorii T1+.

„Během Dubai International Baja jsme se toho hodně naučili a mám z ní velmi dobrý pocit. Druhý soutěžní den nám vyšel lépe, vyvarovali jsme se několika drobných jezdeckých a navigačních chyb. Čím víc toho člověk najezdí, tím je to přínosnější, zvlášť když s tímto autem nemám moc zkušeností. Vím, kde mám přidat. Zatím mi chybí při jízdě agresivita. Obě soutěže, které jsem s tímto vozem zatím absolvovala, tady v Dubaji a v Jižní Africe, mi rozhodně pomohly se jako jezdci zlepšit. Ale ještě mě čeká hodně kilometrů v poušti, abychom z auta dostala ještě víc,“ uvedla v cíli Aliyyah Koloc.

Rally Dakar se jede od 5. do 19. ledna 2024 v Saúdské Arábii. Startuje se ve městě Al-UIa, projíždí zemí směrem do legendární oblasti Empty Quarter a končí v Yanbu na břehu Rudého moře.