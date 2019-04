Ve stejný den pokračoval v Tisé druhým závodem desetidílný seriál Český kros - Labské pískovce. Více než 250 nadšenců se postavilo na start v několika kategoriích, ten nejnáročnější začínal už kolem deváté ráno a měřil 45 kilometrů. Vyhrál ho Jakub Stejskal z Kadaně v čase 04:10:35. Nejrychlejší ženou v tomto extrémním závodě, kdy se šestkrát překonávaly strmé schody ve Skalním městě, byla Lenka Berrouche z USK Provod Ústí nad Labem. Běžela se startovním číslem 14 a její čas byl 04:46:05.

Pořadatelem celého seriálu je Daniel Bláha z Teplic. "Také jsem něco naběhal, v Tisé jsem často trénoval, tak jsem to prostě zkusil. Tohle je teprve druhý ročník, ale je tu krásně. Překvapil mě zájem z Německa, je tu dost sportovců od sousedů. Statistiku si žádnou nevedu, ale přijeli borci z Prahy, Ostravy, Plzně, Č. Budějovic, Liberce, Aše, Třince atd. Prostě je tu zastoupena celá republika. Někdo vzal pejska, někomu stačilo startovní číslo na těle. Do toho extrémního závodu se přihlásilo třicet specialistů, to už je skutečně výzva a bez potřebného tréninku bych to raději nikomu nedoporučoval. Běžel se půlmaraton (22,5 km) a dvě trasy se psem a bez (7,5 a 15 km). Je tu krásná příroda a počasí nám přálo," tvrdil usměvavý muž s kšiltovkou.

Z Lovosic přijela paní Martina a přihlásila se na půlmaraton. "Jsem tu s několika kamarádkami, ale poběžím sama. Holky daly přednost kratší trati, chtějí se ještě opalovat (smích). Já jsem už půlmaraton běžela, dokonce jsem běžela i delší závody, ale tady je dost náročný terén, hlavně ty schody jsou nepříjemné," svěřovala se dáma se startovním číslem 129 na těle. Do cíle doběhla jako šestá žena v pořadí.

Moc hezký pohled byl na pejskaře, dvojice si vzájemně pomáhala, na schodech trpěli všichni, ale v lese to byla nádhera.

Příští závod seriálu Český kros bude na Moldavě 8. května, tak si udělejte výlet do přírody.

Vítězové závodů v Tisé:

7,5 km bez psa - Jaroslava Brendlová - VitaSport Teplice - 00:38:43

7,5 km se psem - Lukáš Kalina - Maxičky - 00:35:59

15 km bez psa - Václav Malinský - Liberec - 01:12:40

15 km se psem - Lukáš Sedláček - Jiříkov - 01:31:25

22,5 km - Martin Šindelář - místo neuvedeno - 01:46:52

45 km - Jakub Stejskal - Kadaň - 04:10:35

Miroslav Vlach