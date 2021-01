Pomineme li pneumatiky, mají jezdci týmu Buggyra Zero Mileage Racing za sebou vcelku poklidnou etapu. Josefa Macháčka potkal defekt z kraje etapy, pak už pokračoval v rychlém tempu. „Hned na začátku jsme museli dělat pneumatiku, a tak nás hodně strojů předjelo. Museli jsme se pak prokousávat dopředu a ztratili drahocenný čas. Na konci jsme se dostali mezi rychlejší jezdce, nikdo nám už neprášil a jelo se pěkně. Ale s časem spokojený nejsem,“ řekl v cíli sedmý Josef Macháček, který se v průběžném pořadí stále drží na pátém místě.

Tomáš Enge dorazil do cíle třetí etapy konečně za světla. Ale bez problémů se to opět neobešlo. „V jedné rychlé zatáčce jsme o jeden kámen udělali gumu, ale takových šutrů tam bylo dnes tisíce. Pak jsme měnili řemen na variátoru, který se nám roztrhnul, ale jinak dobrý. Jeli jsme mezi úplně posledními a hodně jsme tedy předjížděli. Chtěli jsme to dnes hlavně dojet. Vypadá to, že jsme se začali ubírat správným směrem,“ uvedl Tomáš Enge, který zajel dvanáctý nejrychlejší čas.

Mezi kamióny si vedl tentokrát lépe, Ignacio Casale. Jeho čas stačil opět na nejrychlejší desítku, když byl devátý. „Dnešní etapa byla hodně rychlá a některé duny nám daly zabrat. S Alvarem jsme několikrát hledali náhradní trasu, abychom se vyhnuli dunám. Měli jsme menší problém s turbem, ztratili jsme nějaký čas, ale jinak vše fungovalo skvěle. Bylo to náročné, a tak jsem rád, že jsme v cíli. Dakar je ještě dlouhý,“ uvedl sedmý muž absolutního pořadí.

Další záchrannou akci má za sebou posádka, Martina Šoltyse, když palubní mechanik Tomáš Šikola tahal z převráceného Hina posádku, kolize se naštěstí obešla bez zranění. „Dneska jsem rád za to, že jsme v cíli. Na stopadesátém kilometru jsme zapadli a měli problém s měchem. Tahala nás Scanie, kterou jsme za dva kilometry dojeli, byli na střeše a v nich napasovaný osobák. Nevypadalo to hezky. Pak jsme dojeli Hino, které také skončilo na střeše, ještě se jim točila kola. Tomáš vylezl hned z auta a šel je vytáhnout. Ke konci tam byl rozbitý ještě jeden osobák, nebyl to dnes hezký pohled. I proto jsem se těšil do cíle,“ uvedl v bivaku třetí etapy Martin Šoltys, kterému patří deváté místo v průběžném pořadí kamionů.

Ve středu čeká na jezdce dlouhý přejezd o délce 476 kilometrů plus měřený úsek s 337 kilometry. Bude to na počet celkových kilometrů vůbec nejdelší etapa. Pořadatelé slibují, že etapu z kategorie technických.