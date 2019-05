První 100,7 kilometru dlouhá etapa, která zahrnuje dvě sprinterské (Úštěk, Vědlice) i vrchařské (Lovečkovice, Mukařov) prémie, měla start i cíl na litoměřickém Mírovém náměstí.

„Věřím, že i letos se tu takový závodník jako Cancellara, Kreuziger nebo Kwiatkowski , kterého jednou budeme sledovat na televizních obrazovkách, najde a také věřím tomu, že se ve světové konkurenci dokáží prosadit i kluci z českého výběru,“ říká Svatopluk Henke, který je v čele ZMJ od roku 1993.

Úvodní etapu vyhrál Francouz Toumire

Úvodní etapu 48. ročníku cyklistického Závodu míru juniorů ovládl Hugo Toumire. Francouzský reprezentant přijel do cíle na litoměřické Mírové náměstí po sólovém úniku zcela osamocen s náskokem šestnácti vteřin na hlavní pole, ve kterém byl na patnáctém místě i nejlepší domácí jezdec Pavel Bittner.

Fotogalerie z dojezdu 1. etapy a vyhlášení výjezdů

„Je to neskutečné. Mám hroznou radost, že to vyšlo. Na sedmdesátém kilometru jsem vycítil příležitost k útoku. Cítil jsem, že nohy jedou a já bych to mohl zvládnout. No a teď jsem v cíli jako vítěz,“ popsal rozhodující moment sympatický vítěz první etapy Francouz Hugo Toumire, který letos během Nations’ Cupu už dokázal zazářit, když při juniorské verzi Paříž – Roubaix přijel druhý. Po prvním dnu Závodu míru se však obléká do žlutého trikotu lídra závodu. „Je to můj první žluťák v této nejprestižnější sérii v životě, takže si ho užívám, ale jestli ho dokážu udržet i po zítřejší časovce, je otázka. Dánové budou určitě silní,“ je si vědom, že závod bude ještě hodně náročný usměvavý lídr závodu.

Francouzská reprezentace má přitom dvojnásobný důvod k radosti. Spurt hlavního pole totiž vyhrál Toumireho reprezentační parťák Paul Penhoft, který na pásce porazil třetího Holanďana Caspera van Udena. Jezdci ze země galského kohouta tak slaví pódiový double.



Nezklamali ale ani domácí borci. Na patnácté příčce v čase dojezdu hlavního pole byl klasifikovaný Pavel Bittner. Dokonce i v průběhu úvodní stokilometrové členité etapy se startem a cílem v Litoměřicích byli svěřenci trenéra Tomáše Konečného vidět. Z balíku se v posledních kilometrech snažil odskočit i muž s číslem jedna na bedrech Mathias Vacek, který by rád vylepšil loňské a předloňské skvělé výkony svého staršího bratra. A v úniku pětičlenné skupiny byl i Jakub Ťoupalík.

„Dnes jsme si splnili to, co jsme chtěli. Kluci byli aktivní a já jim především kladl na srdce, aby se nám nestalo to, co loni, kdy nám hned na začátku odjelo osm lidí. Kluci byli koncentrovaní,“ byl spokojený trenér Konečný, kterého ale mrzela smůla Filipa Řeháka. „Na osmém kilometru zasukoval řetěz a než jsme se k němu dostali, tak dost ztratil a bohužel se pak dotáhl už jen na odpadlou skupinku. Naštěstí dokončil a my jedeme stále kompletní. Zítra bude důležitá časovka a pak sobotní etapa,“ upozornil na záludnosti závodu Konečný.

Právě jedenáctikilometrovou jízdou proti chronometru Závod míru juniorů bude v pátek dopoledne pokračovat v okolí Třebenic. V odpoledních hodinách je na programu silniční půletapa v Roudnici nad Labem na osmdesát kilometrů.

Výsledky – 1. etapa (100,7 km):

1. Hugo Toumire (FRA) 2:32:42

2. Paul Penhoft (FRA)

3. Casper van Uden (NED)

4. William Blume Levy (DEN)

5. Linus Rosner (GER)

15. Pavel Bittner (CZE) všichni +0:16