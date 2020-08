"Jedná se o klasický silniční triatlon, jehož distance jsou 450 metrů plavání, 22,8 km na kole a 5 800 metrů běhu," přiblížil délku tratě jeden z organizátorů Krále Středohoří Jan Řebíček.

Na start se postavilo celkem 183 závodníků, nejrychlejší byl s časem lehce přes hodinu Petr Soukup z Nové Paky, který obhájil prvenství z let 2010-2015. "V posledních letech jsem v tomto termínu upřednostnil Tri-Prague, který se posléze přejmenoval na Challenge Prague, ale po jeho zrušení jsem neměl argument pro svoji neúčast na tomto prestižním triatlonu," vysvětlil vítěz svou neúčast na posledních čtyřech ročnících.

Jako druhý se v cíli se ztrátou necelých 18 vteřin objevil Oto Otenschläger (Krušnoman TT Litvínov), který si v Hostěnicích odbyl svou premiéru. Na loňského vítěze Petra Cmunta (Bitters Superior Cyklolive team) letos zbyla pouze bronzová příčka.

Mezi ženami s přehledem zvítězila jeho týmová kolegyně Štěpánka Bisová před Vendulkou Ryšavou (AC Česká Lípa) a domácí Kateřinou Ježkovou. Všechny tři ženy se vešly do elitní třicítky, která získala body do celkového pořadí Krále Středohoří.

Pořadatelé místního Sport teamu Brozany pro závodníky připravili také tradiční rámcový závod 3-členných štafet. Zde se nejvíce dařilo týmu HUSÁKOVI DĚTI ve složení Jarmil Žežulka (plavání), Martin Holub (kolo) a Pavel Pršala (běh).

"Letošní ročník měl nejkvalitnější startovní listinu v naší osmnáctileté historii. I počet závodníku byl rekordní. 132 jednotlivců a 17 štafet hovoří za vše. Je to naprosto fantastické číslo," líčil hlavní pořadatel Hostěnického triatlonu David Šálek. "Největší radost nám ale udělal hladký průběh závodu, kdy nedošlo k žádnému zranění. To je pro pořadatele vždy to hlavní a potěšující. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci závodu podíleli. Bez nich bychom takovou akci mohli sotva uspořádat."

SPOLUAUTOR: JAN ŘEBÍČEK

Hostěnický triatlon 2020:

TOP 5 muži:

1. Petr Soukup (TJ Nová Paka), 1:03:54,31

2. Oto Ottenschläger (Krušnoman TT Litvínov), 1:04:12,15

3. Petr Cmunt (Bitters Superior Cyklolive team), 1:05:57,06

4. Rudolf Cogan (Starostové a nezávislí), 1:08:39,91

5. Štěpán Zahálka (CK Slavoj Terezín), 1:08:42,92



TOP 3 ženy (v absolutním pořadí)

12. Štěpánka Bisová (Bitters Superior Cyklolive team), 1:11:50,34

25. Vendulka Ryšavá (AC Česká Lípa), 1:14:38,55

26. Kateřina Ježková (Sport team Brozany), 1:14:43,69