V Labe aréně okolo veslařského a kanoistického kanálu zdejšího olympijského centra si mohla zazávodit celá rodina vedle interesantních osobností. Vedle Hansena nechyběla ani ironmanská legenda Petr Vabroušek, ve 47 letech stále v (téměř) plné formě.

„Já to tady mám moc rád, je to pro mě domácí aréna. Už před pětatřiceti lety jsem tady závodil jako veslař, v roce 1998 tu jel svého prvního ironmana – v cíli jsem měl čas 7:22, ale pak se zjistilo, že naměřili omylem o 35 km kratší kolo – a loni v záři jsem tu dal rekord v Ultramanovi. A teď jsem tu potkal oba bratry,“ usmíval se.

Právě s Hansenem se toužil Vabroušek aspoň chvíli poměřit, jenže ve chvíli, kdy ho nadupaný silničář - už nedaleko do depa - předjížděl, utrpěl pomalý defekt zadního kola a poslední dva kilometry dojel jen s obtížemi. V cíli pak skončil sedmý i za třetím Hansenem… Toho předstihli ještě František Schoval (2BWinner team) a excelentním výkonem start-cíl ve vedení (čas 58:51 a čtyřminutový náskok) nedávný juniorský reprezentant, účastník loňského světového šampionátu do 23 let, Tomáš Zikmund z Příbrami.

Už 39letý Hansen, původem biker a vítěz Crodcodille Trophy, který žije už patnáct let ve Frýdlantu nad Ostravicí v Beskydech, ale vůbec nesmutnil. „Byl to výjimečný úlet, ale velmi zajímavý. V této době C19 mě takový závod konečně probudil, byl to pro mě tvrdý test,“ líčil.

Zaplaval slušně, na kole dupal famózně na svém Ridleye a vlastnoručně vyrobených karbonových tretrách Hanseeno, které prodává za 3500 eur… V dešti objel jeden pětikilometrový okruh s pravoúhlými zatáčkami za 6:19 minuty, což činí průměr lehce pod 50 km/h – na rovinách ho obtížně předjížděla i motorka pořadatelů SportGroup.cz.

V depu chvíli odpočíval na zádech totálně vydaný, ale pak běžel opět velmi dobře, dokonce se až tady v lesíku nad kanálem propracoval na stupně vítězů. Nutno ovšem podotknout, že má s triatlonem zkušenosti. Na Floridě dokonce zvládl Ironmana za 9:05:54, přitom právě na kole ještě na nejlepšího Starykowitze ztratil.

Ale zpátky do Račic… Navzdory dešti potěšila mohutná účast dětí všech kategorií. Mezi ženami dominovala zásluhou výborného kola teprve 17letá Julie Balcarová z týmu Here To Win (jehož barvy obléká také maratonkyně Marcela Joglová). Předstihla o 1:40 minuty i o téměř dvě generace (závodnicky určitě) starší zkušenou Lenku Fanturovou, účastnici mistrovství Evropy. A statečný výkon podal i Petr Vágner, sportovní moderátor CNN Prima News.

O den později se vyčasilo a na programu byl nezvyklý intervalový halfironman (zde už počtvrté), formát vytvořený bývalými reprezentačními trenéry Martinem Dvořákem a Jiřím Jelínkem. „Je to zpestření, můžeš líp držet svoje tempo, ale zase nevíš přesně, jak jsi na tom proti soupeřům,“ oceňuje Vabroušek. „Já ho mám moc rád, bezkontaktní závod, který je ale v hodně kontaktním prostředí s diváky i organizátory. Pomohlo mi to, protože jsem se letos hodně vytrápil, i když sledovat Hansena na kole byl velký zážitek,“ dodal další havajský Ironman na startu Ondřej Teplý, který stejně jako Vabroušek absolvoval víkendový double – v sobotu navíc s manželkou i dětmi.

Oba tentokrát ocenili výborný výkon aktuální české jedničky na dlouhých tratích Tomáše Řenče (3:57:43!), táty dvou dětí, který se to loučil se svým strojem Felt. „Dávám mu tady velké šance na kvalitní čas příští víkend na Ironmanovi,“ dodal Vabroušek. Druhý skončil v premiéře nečekaně Filip Václavík a třetí Jan Šneberger, Vabroušek byl čtvrtý (4:17:46), ještě sedmý bývalý duatlonový reprezentant Petr Minařík. Mezi ženami vyhrála zkušená Hana Švarcová za 4:57:22.

AUTOR: TOMÁŠ NOHEJL