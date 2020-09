Zúčastnilo se ho 63 klubů, celkem proběhlo více než 400 zápasů! Na tatami byl nejúspěšnějším klubem Falcon Kickbox Vysoké Mýto, v ringových disciplínách byli také nejlepší Východočeši. Ze severočeských celků se dařilo Lovosicím, které získaly sedm zlatých, pět stříbrných a dvě bronzové medaile.

Proč se šampionát konal zrovna v Teplicích? To objasňuje Jiří Mulač, předseda Českého svazu full-contactu."Od roku 2015 jsme vždy pořádali mistrovství v Praze, a to především z hlediska dostupnosti, která je pro většinu účastníků asi nejvýhodnější. Nicméně jsme nikdy netvrdili, že to jinde nejde a každý rok jsme vždy zvažovali několik možných alternativ. V loňském roce jsme ve sportovní hale v Teplicích pořádali druhé kolo ligy dětí a mládeže v kickboxu a byli jsme příjemně překvapeni vysokou kvalitou sportovní haly i úrovní služeb, takže po několika dalších jednáních jsme se nakonec rozhodli uspořádat letošní mistrovství právě zde."