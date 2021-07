„Všiml jsem si letos úplnou náhodou nabídky na casting. Ale už dříve jsem si téhle soutěže všiml. Přihlásili jsme se až teď. S Erikem držíme při sobě, budeme respektovat vítězství. Ať se stane vítězem kdokoliv z ostatních finalistů. Samozřejmě by bylo super, kdyby to vyhrál jeden z nás. Že jsme ve finále oba? Asi máme dobré geny,“ má jasno boxer s přezdívkou King.

V historii Muže roku je to vůbec poprvé, co se do finálové dvanáctky dostali dva bratři. Viktor si musí dávat pozor na zranění. Finále Muže roku bude 27. srpna v Chodově, 10. července ho čeká boxerský zápas v Ústí nad Labem. „No, je pravda, že si musím dávat pozor, aby neměl nějaké větší zranění. Co se týče finále v Chodově, tak svou volnou disciplínu necháme v tajnosti,“ zasmál se 26-letý sympaťák.

Na bratra Erika do konce srpna žádná boxerská bitva nečeká. „Erik letos v únoru vyhrál mistrovství republiky v superlehké váze. Pravděpodobně bude obhajovat do konce roku, ale v Ústí se mnou určitě boxovat nebude,“ prozradil Viktor.

Jaká vůbec byla cesta do finále o nejkrásnější muže v republice? „Chtěli e-mailem poslat fotky, k tomu jsme měli napsat něco o sobě. Když vás vyberou, tak jdete na casting. Tam vystupujete před porotci. Není to jen o tom, jak vypadáte, ale jestli umíte vystupovat. Zájemců bylo kolem tisíce, na castingu se objevilo několik stovek mužů,“ upřesnil.

Co na účast v soutěži krásy obou mladíků říkají jejich blízcí? „Když jsem s tím nápadem přišel, tak byla rodina spokojená. Přeje nám to. Moje přítelkyně to brala. Bratr je single, takže je v pohodě. Doposud jsme si celou soutěž užívali. Doufám, že to bude i ve finále,“ dodal Viktor Agateljan.