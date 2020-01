Od prvních kilometrů se vysoko mezi kamiony drželi Martin Šoltys, David Schovánek a Tomáš Šikola. V cíli nakonec obsadili páté místo společně s další českou posádkou Martina Macíka. Jejich ztráta na prvního Antona Šibalova (Kamaz) činí 4 minuty a 52 sekund.

„Na to, že je to první etapa a předjížděli jsme všechny vozy kategorie SSV a všude je mnoho kamení, tak pátý místo je úžasný. V půlce etapy nám přestal dobíjet alternátor při vysokých otáčkách, takže jsem jel na menší plyn, aby to fungovalo. Měl jsem strach, že nedojedeme. Na trati bylo velké množství kamenů a my měli štěstí, že se nám vyhnuly defekty. Za mě dnes super,“ uvedl v cíli etapy Martin Šoltys.

Josef Macháček s Vlastimilem Tošenovským se bohužel na trati úvodní etapy zastavili již na třetím kilometru, a to z důvodu prasklého potrubí sání. Oba dva to jsou velcí bojovníci a svůj Can-Am Buggyra MK50 XRS opravili a pokračují v soutěži dál. „Věděli jsme, že to pro nás bude v kategorii SSV náročné, ale mohlo to určitě přijít později než v první etapě. Důležité je, že se jim to podařilo opravit a pokračují. Pochvalu si zaslouží Martin Šoltys. To, jak pokorně k Dakaru přistupuje, nese své ovoce,“ řekl týmový manažer Jan Kalivoda.