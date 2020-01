Basketbalisté Litoměřic si připsali v 16. kole I. ligy vysokou výhru 88:57 nad týmem Košířů a stále drží naději na nadstavbovou skupinu A1 a tím pádem jistou účast v play-off.

„Od první minuty jsme se ujali vedení, to jsme nepustili až do konce. Neustále se nám dařilo náskok navyšovat, výjimkou je slabší úsek ve 3. čtvrtině. Jinak jsme na útočné i obranné polovině hráli podle plánu,“ těšilo trenéra domácího celku Jana Šotnara.

I on ještě doufá, že by jeho tým mohl postoupit do skupiny A1. „Čekají nás dvě těžká utkání, které ale chceme zvládnout,“ nastínil plány. Krom toho ale potřebují ještě jedno zaváhání Polabí. „Pokud by postup nevyšel, chceme si alespoň připravit dobrou pozici do skupiny A2,“ zdůraznil. „Věřím hlavně, že se nám podaří dát zdravotně do pořádku a do nadstavby půjdeme s kompletním kádrem.“

Basketbal, I. liga, 16. kolo:

Slavoj Litoměřice – Basket Košíře 88:57 (21:13, 49:29, 66:45)

Litoměřice: Karlovský 19, Kantůrek 17, Zbroj 14, Šteffel 12, Dvořáček 5, Haiblík 4, Slunéčko a Novák 2, Wiesner, Radimský a Klouda 0

Nejvíce bodů Košíře: Bašta 19, Nekolný 15, Hlaváček a Ťažký 8

Trojky: 20/7 – 22/7. TH: 19/13 – 22/12. Doskoky: 38 – 35. Diváci: 250.