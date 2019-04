Labe aréna ve Štětí hostila tuzemskou veslařskou špičku. Na domácí šampionát, jenž se jel na rychlém proudu Labe, dorazilo na pět set veslařů v čele s tuzemskou špičkou. Fanoušci tak mohli fandit Ondřeji Synkovi či Mirce Topinkové-Knapkové.

„V loděnici ve Štětí jsme měli perfektní podmínky. Voda byla ještě hodně rychlá, ale ne tak jako před deseti dny, kdy by se asi jet nedalo,“ ocenil reprezentační šéftrenér Simon Cox. „Někdo se bude muset rychleji probudit, ale s vývojem formy jsem celkově spokojen,“ dodal.

Jelo se o 13 sad mistrovských medailí v kategoriích dorostenců, juniorů, elity i lehkých vah. Ukázaly se i mladičké členky Labské akademie veslování. Chyběly jen některé ženy a lehké váhy, chystající se na příští víkend na regatu do Itálie.

HVĚZDY NEZKLAMALY

Svoji dominanci potvrdily i největší tuzemské hvězdy, vítězové světového poháru Lukáš Helešic a Jakub Podrazil, mistr světa Ondřej Synek i olympijská vítězka Mirka Topinková-Knapková. Každý z nich je v úvodu sezony v jiné fázi přípravy.

„Na začátek sezony příjemný, rozjeli jsme to tu dobře jako pokaždé,“ pochvaloval si Lukáš Helešic. Po italské přípravě si se svým parťákem takto vyjel čtvrtý titul na dlouhé dráze.

„Jeli jsme naplno. Jezdí se s letmým startem a intervalově, nevíte, jak na tom jste. Taky jsme se museli technicky přizpůsobit rychlému proudu. Oproti loňskému plavebnímu kanálu to byla změna,“ doplnil Jakub Podrazil.

Synek ve Štětí závodil poprvé, i když jako dítě na Labi vesloval. Po šestiměsíční pauze sedí v lodi teprve třetí týden, dva týdny strávil na soustředění v Itálii. „Dělám to tak, abych si vyčistil hlavu a zase se těšil na vodu. Jezdím na běžkách, k tomu posilovna, trenažér. Ale cítím se dobře, byl to dobrý test vytrvalosti. Teď se soustředím na dva kilometry,“ prozradil a pak ukázal dlaně rozbité obřími mozoly a puchýři.

„Musel jsem to namazat, trošku mi to smekalo, snažil jsem se držet stabilní tempo, ale ani jsem už nešel do finiše,“ hodnotil svůj výkon. Nic nemění, po chvíli zkoušení se opět vrátil ke svým loňským veslům. Podle svých slov se chce rozjíždět postupně, nejprve vyrazí poslední víkend v dubnu do Drammenu v Norsku na regatu, kde se utká se skandinávskými soupeři na dva kilometry a 500 metrů. Naostro se chce ukázat až na mistrovství Evropy a hlavní pozornost směřuje až k mistrovství světa na konci prázdnin v Linci, kde se pojede i o devět míst na olympiádě v Tokiu 2020.

SPOKOJENÁ KNAPKOVÁ

„Všechno pokračuje v pohodě, další správný test, hodně jsem trénovala, jsem zdravá,“ usmívala se maminka Mirka Topinková-Knapková. „Na té nezvykle rychlé vodě jsem jela trošku s rezervou, abych se neodrovnala. Rozjela jsem to opatrně, ale jela jsem, co to dalo, bylo to dobré.“

Za dva týdny ji čekají další české kontrolní závody v Labe aréně v Račicích a po nich by ráda otestovala formu na prvním světovém poháru v bulharském Plovdivu.

„Tímto závodem se potvrdilo, že Labe aréna ve Štětí je v plném provozu a stala se integrální součástí Národního olympijského centra vodních sportů,“ hodnotil spokojeně Michal Kurfirst, ředitel Labe arény. „Jsme hrdí, že kraj má centrum špičkového veslování, tradičního olympijského sportu,“ dodal náměstek hejtmana Petr Šmíd.