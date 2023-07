Roudnický šampionát nadchl po všech stránkách, sportovní svátek nabídl parádní světové výkony, čeští reprezentanti lovili z Labe jednu medaili za druhou. Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve sjezdu na divoké vodě se vydařilo mimořádně úspěšně.

Od středy 5.července v Roudnici nad Labem probíhá mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve sjezdu na divoké vodě naostro. Jde o jeden ze sportovních vrcholů sezony na severu Čech. | Foto: Deník/Karel Pech

V nabité konkurenci obsadili čeští kajakáři Mikuláš Zapletal, Vojtěch Matějíček a Jan Šindelář kompletní medailové pozice, totéž se podařilo juniorským deblířům. Marie Němcová se stala mistryní světa na singlu a vicemistryní na kajaku, František Salaj v Roudnici zkompletoval svou medailovou sbírku, svou první velkou světovou medaili vybojovala Zuzana Dziadková a první stupně vítězů v letošní sezoně slaví i sourozenci Klára a Matěj Vaňkovi. Odpolední závody hlídek Češi jednoznačně opanovali, když triumfovali v sedmi z osmi možných kategorií.

Páteční program světového šampionátu se nesl ve znamení atraktivních závodů ve sprintu. Pouze jediný závodník dokázal v individuálním závodě prosvištět tratí roudnického kanálu v čase pod 55 vteřin – český kajakář Mikuláš Zapletal. „Letos to byla vytrápená sezona a toto jsem absolutně nečekal. Jedno mistrovství jsem kvůli zranění musel zmeškat, naštěstí jsem pak měl víc času se připravit na Roudnici a asi jsem měl trochu výhodu oproti ostatním klukům, že jsem byl odpočatý,“ přiznal pro portál kanoe.cz šťastný mistr světa.

Dvě individuální medaile z Labe vylovila úřadující mistryně světa ve sprintu, Marie Němcová. Nejprve získala stříbro na kajaku a následně přidala zlato na singlu – byť sebe i fanoušky pořádně napnula poté, co se v cíli převrátila, a netušila, zda před fotobuňkou, nebo až za ní. „Vůbec jsem si nebyla jistá. Myslela jsem, že vyplavu, ale zvedla jsem to,“ uvedla Němcová.

Svou první velkou medaili na světové akci vybojovala v závodě singlířek Zuzana Dziadková. „Neskutečně si to užívám, je to něco neuvěřitelného. Doufala jsem, že by to mohlo klapnout, protože už od mistrovství Evropy se mi celkem dařilo a věděla jsem, že pokud tu zajedu dobrou jízdu, tak by se to mohlo na medaili stačit, a nakonec se to povedlo,“ radovala se brněnská rodačka.

Ke dvěma zlatům a bronzu z klasiku přidal stříbro z individuálního závodu ve sprintu František Salaj, kterého na stupních vítězů doplnil Matěj Vaněk.

Vaňkovi se navzdory zranění podařilo získat stříbro na deblu s Karlem Rašnerem a bronz v individuálním závodě, kde z prvního místa po kvalifikaci útočil na vítězství, ale těsně před cílem eskymoval. „Přehodil jsem si, špatně zabral do vlny a zapadl tam. Myslel jsem, že už bude konec, ale naštěstí to stačilo na medaili. Jsem rád, že se na nás přišli všichni podívat, fandili a pomáhali mi i vlézt do lodi,“ připomněl nepříjemnost, která ho šampionátem provázela.

Na individuální medaili před domácími fanoušky dosáhla i Matějova sestra Klára. „Snažila jsem se před startem uklidnit, chtěla jsem ukázat, co umím, a sjet to co nejrychleji. Se třetím místem jsem spokojená. Bylo těžké se koncentrovat, měla jsem kvůli letošním výsledkům trochu špatnou náladu, ale teď mám obrovskou radost, že se to povedlo,“ komentovala šťastná kajakářka.

V kategorii do 23 let se z medaile radovali také bronzoví deblkanoisté Adam Ondřich se Samuelem Vejnarem, třetí příčku obsadily deblířky Jana Střílková se Simonou Bundovou.

Hned osm cenných kovů vybojovali čeští junioři. Na roudnickém kanálu triumfovali Anna Retková na kajaku, kanoista Alva Beier na singlu, kajakář Matyáš Novák a deblkanoisté Hynek Míka s Tomášem Cardosellim. Stříbro bere Valentýna Kočířová a deblkanoisté Toman a Václav Retkovi, bronz kanoista Tobiáš Trnka, který přidal stejný kov i v závodě deblkanoistů s Davidem Čamkem.

Medailové žně českého týmu pokračovaly i v odpoledním závodě hlídek, kterým šampionát v Roudnici nad Labem vyvrcholil. Pro titul mistrů a mistryň světa si suverénně dojelo sedm z osmi českých posádek, čímž domácí reprezentace potvrdila vítězství v Poháru národů.

Speciálním hostem v Roudnici nad Labem dnes byl prezident České republiky Petr Pavel, který přijel mladé reprezentanty na světovém šampionátu podpořit a osobně poblahopřál medailistům. Nad rámec toho absolvoval jízdu v roudnickém kanálu na deblkajaku s šestinásobným mistrem světa Tomášem Slovákem.