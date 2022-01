Prach, díry a kamení

Jak konstatoval obhájce titulu Josef Macháček v cíli, jednalo se o jednu z doposud nejtěžších etap.

„I když jsme relativně vyrazili odpočatí, bylo to hodně těžké. Etapa nabídla kombinaci spousty prachu, děr, kamení, k tomu opravdu těžká navigace. Jsem rád, že jsme dojeli včas, bojovat v dunách 200 km za tmy, se nám opravdu nechtělo,“ hodnotil průběžně sedmý jezdec celkového pořadí. „I když jsme dělali již tradičně dva defekty, udrželi jsme se v první desítce, zatím sedmé místo není špatné. Can – Am opět skvělý, jenom to bude chtít důkladnou kontrolu, protože technika dostala strašně zabrat.“

Fantastický restart

Mezi hrdiny sedmé etapy se bezpochyby zařadil Ignacio Casale, který po startu z posledních pozic dokončil etapu na osmém místě. „Opět se ukázalo, jaký je to profesionál, šel do toho s tím, že má snad nějaký dluh vůči mechanikům, kteří dělali dva dny a tři noci na jeho autě. Do cíle dorazil úplně rozbitý,“ potvrdil týmový šéf Martin Koloc. „Je vidět, že pokud funguje technika, máme na to závodit hodně nahoře. A to jsme nasadili komponenty, které jsme chtěli původně použít až v rámci zahájení příprav na Dakar 2023. Uvidíme, jak zítra, kdy bude mít Ignacio podstatně lepší startovní pozici. Dnes kluci startovali hodinu a půl po nejlepších, osmé místo je nepředstavitelný výsledek.“

Palubní mechanik Tomáš Šikola hovořil po dojezdu o plné palbě. „Vím, že se opakuji, ale zase jsme zrychlili. Ignacio jel po startu na krev, netuším, jestli jsme nestanovili rekord v počtu předjetí aut během jediné etapy. Někdo tvrdil, že jsme předjeli 45 kusů, sentinel a klakson v permanenci. Když ještě vezmu v potaz, že se celou dobu prášilo…Navigátor Alvaro fungoval jako mašina, skvělá práce.“ Posádka byla rovněž svědkem několika nehod. „Jeli jsme kolem dvou do sebe zaklíněných speciálu, Can – Am, byla tam helikoptéra. Na konci to bylo hodně nebezpečné, do dun jsme vjížděli až při západu slunce.“

„Máme za sebou mimořádně těžkou rychlostní zkoušku, startovali jsme z 250 místa. Nemyslím si, že jsem jel někdy na Dakaru etapu, během které jsem předjel účastníky všech kategorií. Posledních čtyřicet kilometrů jsme dojížděli za tmy, bylo to hodně těžké a nebezpečné. Osmé místo je vzhledem k okolnostem skvělé, a když jsem podíval na ztrátu na Kamazy a Lopraise, prvně jsem tomu skoro nevěřil. Zítra jedeme z osmého místa, máme jasnou strategii. Budeme útočit, útočit a útočit. Na tom, že chceme vyhrát etapu, se nic nemění,“ neskrýval ambice hrdina sedmé etapy, Ignacio Casale.

Výsledky: 7. etapa:

T3 – Lehké prototypy: 1. Seth Quintero (USA/OT3) 3:45:20, 2. Cristina Gutierrez – Herrero (Španělsko/OT 3) +5:11, 3. Lopez Cantardo (Chile/Can-Am) + 12:47…9. Josef Macháček (Česko/Buggyra Can – Am) +30:34

T5 - Kamióny: 1. Anton Šibalov (Rusko/Kamaz) 3:37:17, 2. Eduard Nikolajev (Rusko/Kamaz) + 1:37, Martin van den Brink + 4:25…. 8. Ignacio Casale (Chile/Tatra) + 8:19

Průběžné pořadí po 7. etapě:

T3 – Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo (Chile/Can-Am) 28:17:24, 2. Sebastien Eriksson (Švédsko Can – Am) 1:24: 05 3. Cristina Gutierrez – Herrero…(Španělsko/OT 3) +2:12:40 …7. Josef Macháček (Česko/ Buggyra Can – Am) + 5:52:11

T5 - Kamióny: 1. Dmitry Sotnikov (Rusko/Kamaz) 26:5:54, 2. Eduard Nikolajev (Rusko/Kamaz) +5:14, 3. Anton Šibalov (Rusko/Kamaz) + 31:25… 34. Ignacio Casale (Chile/Tatra) + 73:41:27