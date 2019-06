„Je pravda, že nás nový speciál VK50 v Misanu příjemně překvapil, stěží můžeme jet do Maďarska s tím, že nechceme vyhrát. Naštěstí časy, kdy Adamovi s Davidem vyhrožovali na Hungaroringu takřka fyzickou likvidací, jsou minulostí,“ vzpomíná manažer roudnické stáje Jan Kalivoda na několik let starou záležitost. „Okruh nám sice moc nesedí, ale stejně tak tomu bylo ještě před pár sezónami s Misanem. Začali jsme vyhrávat a teď se tam všichni těšíme.“

HAHN, KISS, ALBACETE…

Průběžný lídr šampionátu Adam Lacko, který se vrátil na první příčku poprvé od října 2017, věnoval svůj čas mezi Misanem a Hungaroringem nové akvizici Buggyra Academy v podobě syna Nicolase a práci na závodním speciálu. „Je o mě známo, že rád závodím, ale v tomto případě mi skoro měsíční pauza zase až tak moc nevadila. Kromě toho jsem s nemalou dávkou otcovské pýchy konstatoval, že v případě Nicolase padlo jablko docela blízko od stromu,“ říká mistr Evropy 2017. „V Misanu auto v některých úsecích trochu poskakovalo, ale po analýze dat jsme asi našli příčinu. Chytřejší ale budeme po závodě.“

Na domácím okruhu Norberta Kisse budou hrát podle Lacka velkou roli měřené tréninky. „Na Hungaroringu jsem před lety poprvé závodil s Porsche. Říkal jsem si, že snad nikoho nepadne pořádat na technicky náročném, strašně úzkém okruhu, závody tahačů. Mýlil jsem se.“

Největší soupeře vidí ve dvojici Hahn – Kiss. „Jochen má výborné auto, přes prohru v Misanu je v pohodě. Norbert zná každý centimetr okruhu. A uvidíme, jak Antonio.“

CÍLEM SUPER POLE

Druhý jezdec Buggyry Oly Janes zaznamenal, ve srovnání s předchozí sezónou v Misanu mimořádný výsledek, po úvodním podniku se dělí o deváté až jedenácté místo. Na Hungaroringu hodlá pokračovat v nastoupeném trendu. „Snad se v Maďarsku, stejně jako v Itálii projeví to, že jsem o rok zkušenější. Vždycky to může být lepší, ale v této chvíli jsem spokojený“ Stejně jako Lacko se hodlá zaměřit především na měřený trénink. „Cílem bude dostat se do super pole, pak zkusit dojet v hlavním závodě do osmého místa a vybojovat co nejlepší pozici pro závod v hendikepem. Vzhledem k hodně ztížené možnosti předjíždět by to pak nemuselo dopadnout špatně.“

POHÁR KONSTRUKTÉRŮ

Kromě průběžného vedení Adama Lacka v individuálním šampionátu, si Buggyra z Misana odvezla rovněž třetí místo v Poháru konstruktérů, rovnající se obhajobě loňské pozice. „Platí totéž, co v předchozí sezóně,“ říká v této souvislosti manažer Jan Kalivoda. „Oly na tom bude nejspíše mnohem lépe, na druhou stranu zejména Iveco disponuje silnější a vyrovnanější dvojicí. Pohár nehrotíme, úspěchům se ale nebráníme.“

Stav ME tahačů:

Individuální šampionát: 1. Adam Lacko (ČR/Buggyra) 44, 2. Jochen Hahn (Německo/Iveco) 42, 3. Norbert Kiss (Maďarsko/Mercedes) 34, 4. Antonio Albacete (Španělsko/MAN) 34, 5. René Reinert (Německo/MAN) 28, 6. Sasha Lenz (Německo/MAN) 24, … 10. Oly Janes (GB/Buggyra) 6

Pohár konstruktérů: 1. Die Bullen von Iveco Magirus (Hahn/Halm – Iveco), 2. Löwen Power (Albacete/Lenz – MAN) 67, 3. Buggyra Racing 1969 (Lacko/Janes – Buggyra) 24, 4. Tankpool 24 Racing (Kiss/Citignola – Mercedes) 44, Reboconort Racing Team (Rodrigues/Rodrigues – MAN) 24