Po dvou výprascích na západě Čech prohráli Lovci dvouciferným rozdílem i pod Lovošem. Prapodivná sezona pro ně končí porážkou 25:35, první domácí v letošním ročníku…

„To, že Plzeň byla od začátku favoritem jsme věděli, v duchu jsem ale doufal, že ji potrápíme,“ povzdechl si lovosický kouč Pavel Farář, který tým převzal až těsně před play off.

„S takovýmto protivníkem se dost špatně hraje, jestli že máte průměrný počet technických chyb šestnáct a procento střelby čtyřicet osm. To prostě nejde. Všechny tři zápasy jsme začali stejně špatně, z mého pohledu snese přísnější měřítko pouze část toho druhého utkání, kdy naši hráči plnili to co jsem chtěl a bojovali tak, jak bych si představoval. To je jediný úsek série, za který je mohu pochválit, že splnili to, s čím jsme do série chtěli jít. Plzeň nevyhrála základní část jen tak, ukázala kde je její síla.“

Severočeši nezvládli ani třetí duel doma, kde si Talent věřili. Jenže od začátku tahali za kratší konec. Na začátku druhé půle se Lovosicím podařilo snížit na 15:19, ale během tří minut Plzeň pětigólovou sérii zápas definitivně zlomila. Lovcům citelně chyběl kanonýr Motl, kterého dokázal zastoupit jen třináctigólový Klimt.



„Plzeň nám ukázala, jak se bojuje, brání, proměňuje. Dokázali jsme stáhnout náskok soupeře na 15:19 a během chvíle jsme prohráli úsek 0:5 díky tomu, co nás celou dobu trápí. S tím se nedá porazit nikdo, natož Plzeň. My se musíme poučit a makat dál,“ pravil gólman Lovců Jan Hrdlička.



Plzeňští si cenili tak rychlého postupu do semifinále. „Dvakrát porazit Lovosice doma o deset a stejný výkon zopakovat na jejich půdě, to se musí ocenit. Dnes jsme zvládli tlak domácích,“ chválil spokojený plzeňský kouč Michal Tonar.



„Máme tým, který je zkušenější, máme více natrénováno a máme širší kádr. To rozhodlo. Můžeme v klidu vystřídat, k tomu se nám ještě sešla dobrá forma. Doufám, že dobrou hru potvrdíme i v dalších sériích,“ doplnil křídelník Ondřej Šafránek.

Čtvrtfinále - 3. zápas: Lovosice – Plzeň 25:35 (12:18)

Rozhodčí: V. Horáček, J. Novotný. Sedmičky: 3/3 – 4/3. Vyloučení: 5:4. Diváci: 455. Konečný stav série: 0:3, postupuje Plzeň.

Lovosice: Günl, Hrdlička – Rangl, Bouček 2, Franc 1, Holubec 1, Jelínek, Jonáš 1, Karlovec 1, Klimt 13/2, Konárik 1, Kupa 1, Malý 3, Motl, Semerád, Trkovský 1.

Talent Plzeň: Herajt, Šmíd – Bičiště, Douda 1, Chmelík 4, Ivančev 2, Kačín, Nejdl 2, Stehlík 1/1, Šafránek 7, Šindelář 3, Šíra 3, J. Tonar 4/2, M. Tonar 5, Vinkelhöfer 1, Wildt 1.