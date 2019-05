Lovosice /FOTOGALERIE/ - Další propadák v podání lovosických házenkářů. Lovci v úvodním souboji o konečné sedmé místo v extralize nečekaně podlehli doma Frýdku-Místku 30:35 (15:17), což jen podtrhlo letošní hrůzostrašnou sezonu.

„Věděli jsme, že rozhodne to, kdo bude mít větší morální sílu a kdo bude chtít víc vyhrát. Dnes to byl jednoznačně soupeř. Je to obrovské zklamání, protože jsem věřil, že to budeme my, kdo si domácí zápas pohlídá. Neměli jsme na to a soupeř nás jednoznačně převyšoval ve všech činnostech,“ rozčiloval se trenér Pavel Farář.