Předposlední proti druhému. To bylo druholigové házenkářské derby mezi Ústím a Lovosicemi. Hostující Lovci naplnili roli favorita, zvítězili 30:20.

Pomohl jim k tomu především špatný úvod domácích. „Ani v nejtemnějších představách jsme netušili, jak hrozně do zápasu vstoupíme. V útoku jsme byli bez pohybu, nepřesná střelba zakládala smrtící brejky soupeře,“ hodnotil předseda Ústí Tomáš Velek. Jeho celku nepomohly ani oddechové časy, už po první půli, kterou vyhráli hosté 18:7, tak bylo prakticky rozhodnuto. Byť se po půli domácí zvedli a hra se vyrovnala, smazat náskok favorita už Ústí nesvedlo.

„Jsem zklamán naší bojovností. Hrajeme o záchranu, a pokud si to všichni neuvědomí, řítíme se z druhé ligy. Možná si to uvědomí v září, v České Lípě na antuce, ale to už bude pozdě,“ zuřil předseda domácího celku.

HÁZENÁ, 2. LIGA

Chemička Ústí n. L. – HK Lovosice B 20:30 (7:18)

Sudí: Řeháček-Tůma. Vyloučení: 4:2. ŽK: 1:1. Branky ze 7 m hodů: 4:0. Diváci: 80.

Sestava a góly Ústí: Kabát 8, Pihera a Novák 3, Vrběcký 2, Poláček, Jelínek, Hubený a Velek Ta. 1, Hladík, Bázler, Jošt, Velek To., Velek M., Šlechta

Sestava a góly Lovosice: Barth a Konárik 7, Pěkný 6, Karlovec 4, Černý 2, Timko, Semerád, Čepelák a Provinský 1, Günl, Kalík