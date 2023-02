Pouze Plzeň, ta hned dvakrát, a Karviná dokázaly v letošním ročníku proti Lovcům uspět. Ve Slezsku to přitom dlouho vypadalo na triumf Severočechů, kteří o poločase vedli o tři branky, a náskok si udržovali prakticky celé utkání.

Domácí ovšem v závěru srovnali krok, v poslední dvouminutovce pak využili vyloučení Heřmanovského, během nějž se dostali do vedení 27:26. Lovci se svým protiútokem neuspěli, 10 sekund před koncem přidali Karvinští definitivní pojistku.

„Vyrovnaný zápas, v podstatě jsme hráli, co jsme si řekli. Ve druhé půlce jsme měli snad jen čtyřicetiprocentní úspěšnost střely a to je hodně málo. Kdybychom měli aspoň nějakých 60%, což není tak velké číslo, mohlo to nakonec dopadnout jinak. Takže rozhodly neproměněné šance," zhodnotil duel trenér Lovosic Roman Jelínek.

Lovosického zaváhání naplno využila Plzeň, která se posunula do čela tabulky, Jelínkův soubor klesl na druhou příčku. V příštím kole vyzve v neděli od 17 hodin doma Kopřivnici.

Házená, extraliga, 20. kolo:

HCB Karviná – Lovci Lovosice 28:26 (14:17)

Nejvíce branek: Solák 10, Patzel 4, Růža 3 – Bogdanić 9/5, Kupa 4/1, Trkovský 4.

Rozhodčí: Bereš Marek, Uhlíř Jakub. Sedmimetrové hody: 4/3 – 7/6. Vyloučení: 3:6. ČK: Fulnek (KAR). Diváci: 930.