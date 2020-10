Kdyby se vyhlašoval mezi týmy sportovní smolař minulého týdne, byl by lovosičtí házenkáři mezi hlavní adepty. Ve středečním šlágru s Duklou se Lovci ze severu Čech o výhru připravili v poslední vteřině, kdy trefili jen břevno prázdné branky, v sobotní domácí bitvě v dohrávce 2. extraligového kola podlehli brankou ve stejný čas Frýdku-Místku.

„Ve většině zápasů hrajeme loterii, buď nám to vyjde nebo ne. A dnes se nám to vymstilo,“ uvedl po porážce 32:33 lovosický trenér Jan Landa. O výsledku rozhodl střelou v poslední vteřině Gřešek.

„Štěstí se na závěr přiklonilo na naši stranu a jsme šťastní,“ radoval se z nečekaného skalpu hostující trenér Daniel Valo.

Lovosičtí vyhráli první poločas o čtyři branky, ale ani to nestačilo. Stejně jako 12 gólů jejich střelce Jonssona.

„Znovu jsme bohužel zopakovali špatný vstup do utkání jako již v několika předchozích duelech. Problematická byla pro nás obranná fáze, kde jsme nedokázali v první čtvrthodině nic ubránit. Naštěstí se nám dařilo skórovat v útoku. Defenzivu se nám podařilo o něco vylepšit v dalších minutách a díky tomu jsme soupeři odskočili na čtyřbrankový rozdíl,“ hodnotil zápas Landa.

O osudu zápasu podle něj rozhodl začátek druhého poločasu. „Tam jsme nedokázali přenést aktivitu z konce první půle a soupeře pustili znovu do hry. Opět jsme tahali za kratší konec a to nás dostalo pod tlak. My chceme být týmem, který zápas kontroluje, ale zatím se nám to bohužel nedaří,“ litoval kouč poražených.

„Do druhé půle jsme si řekli, že nemáme co ztratit a začneme riskovat. Dokázali jsme domácí zatlačit a i díky kvalitní střídačce jsme to dokázali zvrátit na naši stranu,“ dodal Valo.