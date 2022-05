Lovci si z prvního utkání série o 5. místo přivezli jednobrankovou ztrátu, tu ovšem začali úspěšně mazat hned od úvodu střetnutí. Základ k úspěchu položili už v první půli, kterou ovládli 17:13, po změně stran náskok kontrolovali, a duel nakonec dovedli do vítězného konce. Během poločasové přestávky byli ocenění také dorostenci Lovosic, kteří získali stříbrné medaile.

"Jsem strašně rád, že jsme se dokázali na zápas koncentrovat, plnili jsme věci, co jsme si řekli. Od začátku byla vidět chuť naši hráčů na vítězství. Byli jsme o kousek lepší. Všem hráčům, co odcházejí, chci poděkovat za spoustu dobře odvedené práce," řekl trenér vítězů Roman Jelínek.

"Jsem rád, že jsme vyhráli, už proto, že to byl můj poslední zápas. Odcházím do Polska, ještě nemůžu říci kam přesně. Lovosice mi budou hrozně chybět. Ale s kluky budu samozřejmě v kontaktu. Už se začínám učit polsky. V Polsku tím sportem žijí. Těším se, že konečně zažiji jaké to je být profesionálem," doplnil lovosický Jan Hrdlička.

Své hodnocení přidal také brněnský Martin Kocich. "Já si myslím, že nám chyběl důraz v obraně. Nedokázali jsme eliminovat proskoky. Individuálně nám dělal problémy Honza Kupa. I doma jsme vyhráli jenom o jednu branku, ten polštář měl být větší. Musím poděkovat, že za námi přijeli naši fanoušci. Byli slyšet. Věřím, že příští rok pro ně vybojujeme víc než jen šesté místo."

SPOLUAUTOR: JAKUB VÍTEK

Házená, extraliga, série o 5. místo, 2. zápas:

Lovci Lovosice – SKKP Handball Brno 34:29 (17:13)

Nejvíce branek: Trkovský 11, Kupa 10/3, Motl 4 – Kikanović 8, Kocich 4/1, Došen 4. Rozhodčí: M. Bareš – J. Uhlíř. Sedmimetrové hody: 3/3 – 3/2. Vyloučení: 4:2. ČK: D. Zourek – Arsenić.

První zápas: 27:28. Vítěz: Lovci Lovosice.