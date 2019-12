Celkem se letos na start v hlavních závodech, kterých bylo 17, postavilo 1279 sportovců. A tento počet by mohl být vyšší. „Král se v roce 2020 rozšíří o dva partnerské závody, které nebudou bodované. Jedná se o cyklistické závody Okolo Úštěku a Miřejovický vyhnívák. Novinkou je rozšíření kategorií o dívky do 18 let. Úvodním závodem bude tradičně Běh Opáreským údolím, který je na programu v sobotu 1. února,“ prozradil jeden z organizátorů KS Jan Řebíček.

Před vyhlášením jsme vítěze stačili vyzpovídat.

Kdy jste poprvé zaregistrovali seriál Král Středohoří a kdy jste se premiérově aktivně zúčastnili?

Vendulka Ryšavá: Poprvé jsem se v tomto seriálu objevila v roce 2018 v běhu na Boreč.

Filip Augusta: Před dvěma lety jsem si chtěl vyzkoušet triatlon a narazil jsem na ten Hostěnický. Bylo to blízko a na začátek i snesitelná trať, tak jsem šel do toho. A až tam jsem vlastně zjistil, že je to součástí nějakého seriálu a zaznamenal tak Krále Středohoří. Ten rok jsem už žádný jiný závod ze seriálu nešel, ale v dalším roce jsem si to celkem vynahradil.

Jakým sportům jste se dříve věnovali?

V. R.: Dříve jsem dělala atletický víceboj, ale postupem času jsem našla zálibu v triatlonu a vytrvalosti.

F. A.: Od mala jsem hrál fotbal, to mi zůstalo až donedávna. Trošku vážněji jsem bral i lyžování. Ale jinak jsem měl vždy kladný vztah snad ke všem sportům.

V jakých disciplínách KS si věříte nejvíc, a naopak?

V. R.: Nejvíce si věřím v běhu, jelikož se spoléhám na své nohy a ne na materiální vybavení, například kolo. Více bych měla zapracovat na plavání.

F. A.: Nejsilnější mám běh, tam vím na čem jsem, že když se nic nepokazí, tak se dá doběhnout na bedně. Z plavání v triatlonu mám vždy strach, ale tam se nerozhoduje a ve finále jsem z něho nikdy neměl velkou ztrátu. Paradoxně, ač jsem z cyklistického klubu MMB Třebenice, největší rezervu mám na kole. A hlavně na dlouhých tratích jako např. MTB tour. Ještě se mám od kluků z klubu co učit.

Kdy jste začali věřit v celkové prvenství?

V. R.: Šla jsem s tímto cílem hned na první závod.

F. A.: Asi po Přestavlckém vlkovi, tam měl Zdenda Pinc pád a nebodoval a tím mi daroval slušný náskok. Ale předtím jsem tomu moc nevěřil, Zdenda ukázal na výjezdu na Babiny skvělou formu. Naštěstí potom na horském kole jsem mu dokázal odolat.

Který konkurent byl nejnebezpečnější?

V. R.: Těžko říci, všechny konkurentky byly v něčem výjimečně, nebylo jednoduché vyhrát.

F. A.: Zdenda Pinc. Při běhu mu koukám jen na záda, ale i tak mi dost často zmizí z dohledu. Naštěstí v triatlonu bojuje s plaváním, tak tam na něj nějaké body získám. A vše by bylo asi jinak, kdyby měl Péťa Cmunt trochu větší účast.

Jaký je nejoblíbenější závod z KS?

V. R.: Nejvíce se mi zalíbil Házmburský triatlon.

F. A.: Musím zmínit dva, Hostěnický triatlon a Lovečkovický kros.

Startujete i v jiných závodech či seriálech?

V. R.: Ano, zúčastnila jsem se i Českolipské běžecké ligy, kterou jsem také vyhrála. Doplňkem pro mě byl Český pohár v běhu do vrchu a atletika na dráze.

F. A.: Letos se nám narodil druhý syn, tak byl stěží čas na Krále Středohoří. Ale loni v zimě jsem běžel pár závodů z ústeckého krosového poháru a v létě Krušnoman cross triatlon v Mostě.

AUTOR: LADISLAV POKORNÝ

KRÁL STŘEDOHOŘÍ V ČÍSLECH:

Nejlepší triatlonistka / triatlonista: 1. Ryšavá (AC Česká Lípa, 29 bodů), 2. Krobová (BTT Libochovice, 22), 3. Nekvasilová (Líbeznice, 19) - 1. Bušek (BTT Libochovice, 96), 2. Augusta (MMB Třebenice, 83), 3. Čuchal (MMB Třebenice, 73).

Nejlepší cyklistka / cyklista: 1. Čapková (Elite Woman Team, 52), 2. Nekvasilová (Líbeznice, 42), 3. Ryšavá (AC Česká Lípa, 35) - 1. Špaček (Bike-point.eu Racing Team, 143), 2. Čuchal (MMB Třebenice, 111), 3. Augusta (MMB Třebenice, 108).

Nejlepší běžkyně / běžec: 1. Hájková (ASK Lovosice, 50), 2. Ryšavá (AC Česká Lípa, 43), 3. Nekvasilová (Líbeznice, 42) - 1. Pinc (MMB Třebenice, 204), 2. Augusta (MMB Třebenice, 194), 3. Karko (AC Česká Lípa, 141).

Ženy do 35 let - ktg. Ž1: 1. Ryšavá (AC Česká Lípa, 115), 2. Čapková (Elite Woman Team, 100), 3. Krobová (BTT Libochovice, 88).

Ženy nad 35 - ktg. Ž2: 1. Nekvasilová (Líbeznice, 148), 2. Hyšplerová (Rozběháme Litoměřicko, 80), 3. Salačová (Rozběháme Litoměřicko, 77).

Dorost - muži do 18 let - ktg. M0: 1. O. Cmunt (Superior Cyklolife, 64), 2. Zahálka (CK Slavoj Terezín, 53), 3. Prchlík (ASK Lovosice, 48).

Muži do 29 let - ktg. M1: 1. Augusta (MMB Třebenice, 124), 2. Pinc (MMB Třebenice, 118), 3. P. Cmunt (Superior Cyklofit Moflár team, 87).

Muži 30 - 39 let - ktg. M2: 1. Čuchal (MMB Třebenice, 111), 2. Bureš (CK Slavoj Terezín CykloCity, 71), 3. Řebíček (Sport team Brozany, 69).

Muži 40 - 49 let - ktg. M3: 1. Bušek (BTT Libochovice, 85), 2. Čapek (KÚC BIKESPORT Ústí nad Labem, 45), 3. Bláha (Libochovice, 42).

Muži 50 - 59 let - ktg. M4: 1. Valtr (Roudnice nad Labem, 110), 2. Vopat (Milan z hor, 89), 3. Diviš (SNB Praha, 51).

Muži nad 60 let - ktg. M5: 1. Pavlíček (Polevsko, 158), 2. Vaněk (Dubí, 119), 3. Zelenák (Glassman TT Teplice, 75).

Ženy (bez rozdílu věku): 1. Ryšavá (AC Česká Lípa, 107), 2. Nekvasilová (Líbeznice, 103), 3. Čapková (Elite Woman Team, 82).

Celkové pořadí KS: 1. Augusta (MMB Třebenice, 385), 2. Pinc (MMB Třebenice, 346), 3. Čuchal (MMB Třebenice, 306), 4. Cmunt (SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM, 264), 5. Bušek (BTT Libochovice, 227), 6. Bureš (CK Slavoj Terezín CykloCity, 200), 7. Řebíček (Sport team Brozany, 166), 8. Vopat (Milan z hor, 164), 9. Špaček (Bike-point.eu Racing Team, 143), 10. Karko (AC Česká Lípa, 141).