Roudnice n. L. /FOTOGALERIE/ - Jubilejní desátý Dakar se Martinu Kolomému zaryje hluboko do paměti. Ne však kvůli tomu, že by na pouštní rallye zajel životní výsledek.

Jedničku roudnické stáje Tatra Buggyra dostala pekelná náročnost letošního ročníku. „Pro mě byl letošní Dakar jednou z nejtěžších soutěží, kterou jsem kdy absolvoval. Dakar opravdu se vším všudy. Peklo na zemi, náročné etapy, opravy. Budu na to hodně dlouho vzpomínat,“ svěřil se kamionista Kolomý.

Ani letos mu nebylo přáno. Naděje na zisk beduína vzaly za své už ve třetí etapě, kdy Kolomý kvůli technickým problémům nestihl včas dorazit do bivaku. Dakar přesto dokončil. Do cíle v peruánské Limě dorazil na čtvrté pozici v hodnocení semi maratonu a v celkovém pořadí „malého“ Dakaru skončil pátý. „Škoda technických problémů, ale to prostě k závodům patří. Důležité je, že nás tatra dovezla až do cíle,“ poznamenal Kolomý.

„Chtěl bych poděkovat celému týmu a mechanikům, protože v okamžiku, kdy nám praskl kardan, mi problesklo hlavou, že je definitivní konec. Kluci dali auto dohromady a díky pořadatelům jsem mohl pokračovat v druhé půlce závodu.“

Nad další účastí na Dakaru zatím nepřemýšlí. „Teď nás čeká týmová porada, kde budeme muset vyhodnotit vše pro a proti a uvidí se co dál. Momentálně nemůžu předjímat, co bude za rok.“

Druhý kamion Buggyry vypadl v 7. etapě. Pilot Martin Šoltys se musel poroučet z průběžného osmého místa. „Škoda Martinova vypadnutí, měl zaděláno na krásný výsledek, ale ve sportu se na kdyby nehraje. Mám velkou radost z posádky Martina Kolomého, bojovala se dvěma velkými závadami, přesto to ani jednou nevzdala. Teď budeme muset dát hlavy dohromady, zanalyzovat všechna nasbíraná data a rozhodnout se jak dál,“ bilancoval letošní ročník dakarské rallye manažer týmu Jan Kalivoda.