Absolutní vítězkou mezi ženami a mistryní světa se stala litoměřická Kateřina Ježková hájící barvy Sport teamu Brozany. Z prvního místa ve své věkové kategorii se radovaly Barbora Stupková (15-19 let), Hana Odlová (25-29 let) a již zmíněná Ježková (35-39 let). Senzační zlato si také odvezl Miroslav Motezník, který se stal prvním sportovcem po amputaci nohy, co dokázal dokončit havajskou Xterru.

Závod odstartoval tříkilometrovým během, po kterém následovalo 31 km tvrdé horské cyklistiky a 11 km terénního běhu, který ještě komplikovalo deštivé počasí. Kačka se již v první polovině závodu pohybovala okolo pátého místa, ale o celkovém vítězství rozhodla až ve druhé běžecké části, kdy se v prudkém tříkilometrovém stoupání dostala před vedoucí Carolyne Guay z Kanady a pozici udržela až do cíle, přestože se závěr závodu nesl v podobě nepříjemného blátivého seběhu.

„Závod byl extrémně náročný, přestože bylo zrušeno plavání. Nahrazený běh a neustálý nápor na nohy po celý závod byl pekelný. Deštivé počasí, vlhkost a bahno komplikovalo nejen cyklistiku, ale i obě běžecké části. Naštěstí jsem byla perfektně připravena na nejhorší a to přišlo. Výsledek a absolutní vítězství mne ani ve snu nenapadlo, ale přišla zasloužená odměna za celoroční těžkou přípravu. Beru to i jako odměnu pro všechny, kteří za mnou stáli a celou přípravu mne podporovali.“, podělila se o své pocity Kačka. „Velký dík patří mému Sport teamu Brozany, plaveckému trenéru Štěpánu Šetkovi a v neposlední řadě sponzorům, přátelům, rodině a všem lidem, co mi věřili a podporovali mne. Bez nich by to nešlo,“ dodala závěrem Kačka.

JAN ŘEBÍČEK