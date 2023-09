Dva juniorští jezdci týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra v přímém boji o titul na domácí trati. Před očima stovek hostů týmu. Brněnský automotodrom čeká o víkendu velkolepé finále letošní sezony středoevropského mistrovství v okruhových závodech. V akci budou piloti roudnické stáje.

Foto: Buggyra media | Foto: Deník/VLP Externista

„Poslední závod sezony. Na naší domácí trati. A bude se v něm v přímém souboji před očima stovek našich hostů rozhodovat o titulech pro čtyři naše jezdce,“ vypočítává Jiří Mičánek jr. výjimečné parametry posledního podniku středoevropského zónového mistrovství FIA CEZ.



Jména jezdců Mičánek Motorsport powered by Buggyra, kteří budou bojovat o tituly, jsou jasná. Ve sprintu čeká Jáchyma Galáše v roli favorita těžký úkol obhájit těsné vedení v průběžném pořadí před svým kolegou z juniorského programu týmu Jiřího Mičánka Matějem Pavlíčkem.



Ve vytrvalostní kategorii se Kurt Wagner s Josefem Zárubou pokusí získat titul i s hendikepem toho, že v prvním závodu sezony nestartovali. „Bude to extrémně napínavý víkend se třemi závody, kde půjde o všechno. Teoreticky je možné, že bude rozhodnuto už v sobotu, ale boj o sprinterský titul mezi Jáchymem a Matějem se pravděpodobně přenese až do nedělního posledního závodu sezony,“ odhaduje Jiří Mičánek. „Ať bude výsledek jakýkoliv, je tato sezona a naše výsledky milníkem v historii týmu. Jasně jsmě ukázali naši sílu a jsem rád, že v Brně první rok našeho juniorského týmu takhle završíme před očima všech, kteří nám pomohli se na tuto úroveň dostat,“ dodává.



Pro šestatřicetiletého manažera týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra je nadcházející víkend zadostiučiněním. „Před sezonou jsme řekli, že naše juniory připravujeme na to, že pojedou o titul. A to jsme splnili. Dnes víme, kdy pokud nedojde k nějaké nepředvídatelné situaci nebo kombinaci technických potíží, je boj o titul ve sprintu pouze v režii našich jezdců,“ zdůrazňuje Mičánek.

To si uvědomují i oba jezdci. Malou bodovou výhodu má nad Matějem Pavlíčkem Jáchym Galáš, oba juniorští piloti ale vědí, že jediná jistá cesta k titulu je vyhrát. Galášovi k tomu teoreticky může stačit už sobotní závod, pro Matěje Pavlíčka je jediná jistota vyhrát oba závody. Jinak bude muset doufat v zaváhání Galáše. „Sice jsme si na začátku sezony řekli, že jde o testovací rok, ale samozřejmě oba titul chceme. Mým cílem je předvést maximum, zároveň ale vím, že je důležité, abychom oba zůstali na trati,“ přemítá Matěj Pavlíček, pro kterého – byť už má za sebou několik okruhových sezon – bude víkendový závod premiérou na brněnské trati.

Jet si pro dvě vítězství chce i Jáchym Galáš. „Neohlížím se na propočet bodů, jdu do toho s tím, že chci vyhrát oba závody. To je jistá cesta k titulu,“ konstatuje Galáš. A uvědomuje si i specifika a záludnosti brněnské trati – její šířku i specifický povrch, který na jezdce klade extrémní nároky při hospodaření s pneumatikami.

Vsadit si na některého ze svých svěřenců by si teď netroufl ani Josef Záruba, který poslední rok věnoval koučinku obou talenovaných jezdců. „Prostě vyhraje ten lepší. Pro mě je ale důležité vidět, že práce, kterou jsme s jezdci odvedli, má smysl a výsledky. Naším cílem je vychovat z Jáchyma a Matěje kvalitní závodníky se zkušenostmi, které mohou využít na evropské nebo světové úrovni. A do toho se bude počítat i tento víkend, jehož výsledek bude záviset i na tom, jak dokáží unést tlak. I to k závodním zkušenostem patří,“ říká Záruba.

Toho čeká ale i malá „mission impossible“. S Kurtem Wagnerem se pokusí v posledním závodu ve svůj prospěch zvrátit boj o titul ve vytrvalostní kategorii. Dvojice jezdců týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra si do něj nese hendikep v podobě prvního závodu, který vynechala. Tři ze čtyř zbývajících podniků ale suverénně ovládla. „I když to nemáme ve svých rukou, tak chceme zkusit titul urvat. Bude to doma, před přáteli, partnery. Ta atmosféra je tu jedinečná, i když samotnou trať zrovna nemiluju. Nemáme co ztratit, uděláme všechno pro to, abychom tento závod vyhráli. A když to bude znamenat i titul, bude to skvělé,“ říká Záruba.

Posádkami bojujícími o tituly ale výčet vozů Lamborghini Huracán STE EVO2 v barvách týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra nekončí. Do sprintu odstartuje i Libor Dvořáček, pro kterého bude brněnský závodní víkend hlavně tréninkem před dalším podnikem seriálu Lamborghini Super Trofeo Europe, který se pojede už týden po Brně ve Valencii.