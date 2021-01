Z týmu Buggyra Racing se jednohlasně po páté etapě ozývá, že to byla pravá dakarská etapa se vším, co taková soutěž má mít. A jezdecky se také ukázalo, kam piloti této stáje patří, když byli v obou kategoriích po celou dobu vidět.

Buggyra na V. etapě Dakar 2021. | Foto: Buggyra Racing

Nejlepší výsledek kariéry si na své konto připsal Martin Šoltys, který svoji Tatru Phoenix dovedl do cíle na skvělém čtvrtém místě. Navíc už druhou etapu po sobě ukazuje, že favoritům soutěže stačí. Na vítězného Sotnikova s Kamazem ztratil na 456 kilometrech pouhých osm minut. „Bylo to náročný a dlouhý. První část etapy prověřila navigátorské schopnosti, ale tam zabloudili asi skoro všichni. Kousek jsme se tedy i my vraceli a jeden bod hledali. Ale pak už jsme jenom jeli až do cíle. Jsme z toho trošku rozbití, ale svezení to bylo pěkný. Za mě super výsledek a velká spokojenost.