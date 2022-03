„Rozhodl náš vlažný start. Chtěli jsme na soupeře vlétnout, v první půli ho přejet a pak už zápas jen kontrolovat a protočit širší rotaci, to se nám ale nevedlo. Jičín se pořád držel, nedařilo se nám bránit jejich pick and roll (clona s pivotem, pozn. autora), což byl asi hlavní důvod neúspěchu,“ hodnotil rozehrávač Slavoje Jan Dvořáček, jenž v zápase zaznamenal 11 bodů.

Severočeši si tak zkomplikovali cestu za čtvrtou příčkou, která by jim ve čtvrtfinále play-off zajistila výhodu začínat sérii v domácím prostředí. „Pochopitelně jsme to takto nechtěli, ale do konce jsou ještě dvě kola. Nás čeká o víkendu Ostrava, kde bychom rádi vyhráli, naopak Jičín má Písek a Slavii,“ doufá Dvořáček v pomoc dvou vedoucích celků a zároveň úspěchu Slavoje na Moravě. Taková konstelace by totiž Litoměřickým zajistila start série s Novým Jičínem na domácí půdě.

Basketbal, I. liga, nadstavba o 1. - 6. místo:

Slavoj Litoměřice – Nový Jičín 67:73 (21:19, 32:44, 51:54)

Litoměřice: Haiblík 20, Karlovský 15, Dvořáček 11, Zbroj 9, Grunt a Slunéčko 4, Klouda 3, Šotnar 1, Wiesner, Chlupsa a Krupka 0

Nový Jičín: Týml 17, Prošek 14, Bujnoch 12, Kelar 9, Havlík, Bukovjan a Jakubu 7, Panák 0

Trojky: 28/7 – 24/6. TH: 17/10 – 19/15. Doskoky: 39 – 38. Diváci: 198.