Samotná etapa pak přinesla šestinásobnému vítězi Dakaru ráj i peklo. „Can – Am po startu letěl, libovali jsme si, jak krásně jedeme. Dostali jsme se na povolenou maximální rychlost 130 km/h, což se nám ještě letos nepovedlo, do toho skvěle fungovalo pérování,“ popisoval dakarský veterán první část etapy. Poté se ovšem dostavily technické problémy. „Najednou jsme se ocitli v situaci, kdy pro nás mohl Dakar skončit.

Casale a Macháček jsou na Dakaru po druhé etapě v elitní desítce

Díky tomu, že mám jisté mechanické schopnosti, jsme dali auto nakonec nějak dohromady a naštěstí pokračujeme.“Pro ilustraci náročnosti Dakaru, etapu vyhrál Seth Quintero, který po včerejším výpadku ztrácí na první místo z pětatřicáté pozice takřka sedmnáct hodin, zatímco vítěz druhé etapy De Mevius, v čase, kdy Josef Macháček dorazil do cíle, ještě bloudil po trati.Jak pravil trojnásobný vítěz kategorie čtyřkolek Ignacio Casale v cíli druhé etapy, je to dobré, ale může to být ještě lepší. Správnost svého názoru potvrdil hned v následující etapě, ve které dojel na vynikajícím šestém místě. Zároveň si upevnil průběžnou sedmou pozici, když na osmého Martina Macíka najel přes tři minuty.„Mám velkou radost, cítím se skvěle, evidentně jsme zvolili velmi dobrou strategii. Nemám rád superlativy, ale řekl bych, že jsme odvedli výbornou práci. Auto drželo a snad tomu tak bude i nadále, protože jestliže jsem včera říkal, že je to strašně rychlé, dnes se podstatně zrychlilo. A to jsme ještě jeli většinu etapy v měkkém písku, jsem zvědav, kam až se rychlostně posuneme,“ nešetřil v cíli Ignacio spokojeností. „Až do neutralizace jsme se honili s Lopíkem a Macíkem, pak jsme je ztratili,“ dodal palubní mechanik Tomáš Šikola, který plánoval návštěvu Nizozemce Van Den Brinka. „Celou dobu jsme se naháněli, nikdy bych nevěřil, že Dakar může být tak rychlý a zběsilý.“Podle majitele týmu Martina Koloce odvedla posádka velmi povedený výkon, jedná se však o dílčí úspěch. „Jasně, víme, že jdeme nějakým směrem, který se ukazuje být jako správný. Porazili jsme Nikolajeva, super motivační faktor, ale jinak to nemá moc velký význam.“