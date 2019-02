Praha – Skvělá atletika, čtyři rekordy přeborů nebo deset krajských výkonů roku, to vše bylo k vidění při 19. krajském přeboru Ústeckého kraje v Praze na Strahově.

Chomutovská Tereza Čihařová se radovala ze sprinterského double, stala se tak královnou ženského sprintu, Matěj Ščerba (AC Ústí) překonal ve skoku o tyči 5,10 metru. Nikola Bisová (USK Ústí) se dostala na 400 metrů v hale poprvé pod minutu, Zuzana Porubčanová (Počerady) kralovala na půlce a lounská Petra Helebrantová zdrcujícím nástupem porazila na patnáctistovce mostecké favoritky. To je pouze výběr nejlepších momentů letošních přeborů.

Dominance. Tak se dá jedním slovem popsat nadvláda ústecké atletiky. USK Provod získal čtyři zlaté medaile, AC Ústí dokonce šest. Chomutov a Bílina se musely spokojit se třemi. Bílinští ale ke třem zlatým přidali pět stříbrných a šest bronzových „placek“, což je větší počet, než získal AC Ústí, a stejný, jako má USK Ústí. Pro AC Ústí je to přepsání historie, šest titulů totiž ještě tento celek nikdy nezískal.

Chomutovu kromě třech zlatých „cinklo“ ještě dalších devět medailí. Potěšeni byli i v Lounech, kde tamní klub, který funguje při ZŠ Přemyslovců, vybojoval dvě cenné „placky“ díky rekordmance Helebrantové a Hříchovi.

Zpět k chomutovské „gazele“ Tereze Čihařové. V sprintu na 60 metrů běžela v čase 7,78, což byl její osobní rekord. Zároveň se jednalo o velmi hodnotný výkon v rámci tuzemských tabulek. Na únorovém MČR dorostenek se od Terezy čeká medaile.

Halový přebor Ústeckého kraje:

Medailové bilance klubů (zlato – stříbro – bronz):

AC Ústí 6 – 0 – 4

USK Ústí 4 – 7 – 3

VTŽ Chomutov 3 – 6 – 3

AK Bílina 3 – 5 – 6

Litvínov 2 – 0 – 1

AK Most 1 – 3 – 1

ZŠ P. H. Louny 1 – 1 – 0

Počerady 1 – 0 – 1

Lovosice 1 – 0 – 0

ASK Děčín 0 – 0 – 1

AK Žatec 0 – 0 – 1

Medailové pozice muži:

60 m – Ntemo USK ÚL 7,14, Benda Most 7,15, Musil Chomutov 8,23

200 m – Benda Most 22,52, Herles Chomutov 23,17, Praský AC Ústí 23,80

400 m – Martinák Litvínov 52,17, Herles Chomutov 52,55, Pícha Bílina 54,38

800 m – Janetka Bílina 2:01,51, Hřích ZŠ P. H. Louny, 2:03,34, Synáček USK ÚL 2:13,81

1500 m – Krčmář Bílina 4:23,09, Koblížek USK Ústí 4:23,69, Vostřel AK Žatec 4:30,58

60 m př. – Praský AC Ústí 9,05, Najman USK ÚL 9,23, Cmíral Litvínov 10,89

výška – Janda AC Ústí 1,94, Hospodka USK ÚL 1,91, Petržilka ASK Děčín 1,91

tyč – Ščerba AC Ústí 5,10 rekord, Lepeška Bílina 3,30, Schussmann Bílina 3,10

dálka – Šnajdr USK ÚL 6,52, Lepeška Bílina 6,14, Veselý USK ÚL 6,03

trojskok – Veselý USK ÚL 13,84, Šnajdr USK ÚL 12,70, Jindra Chomutov 12,34

koule – Bejček AC Ústí 14,02, Bařtipán Bílina 13,86, Pap Počerady 13,30

Medailové pozice ženy:

60 m – Čihařová Chomutov 7,78, Fisková Chomutov 7,80, Frontzová Bílina 7,88

200 m – Čihařová Chomutov 26,02, Bisová USK ÚL 26,40, Fisková Chomutov 26,46

400 m – Bisová USK ÚL 59,78 rekord, Schuldesová Chomutov 62,6,7 Brabcová AC Ústí 64,18

800 m – Porubčanová Počerady 2:14,09 rekord, Zahrádková Most 2:21,59, Civínová Bílina 2:22,05

1500 m – Helebrantová ZŠ P. H. Louny 4:47,21 rekord, Svobodová Most 4:54,54, Kurková Most 4:51,73

60 m př. – Kopečná AC Ústí 9,37, Francouzová Bílina 10,58, Heřmánková AC Ústí 11,10

výška - Klepetková Lovosice 1,68, Hodková Chomutov 1,63, Frontzová Bílina 1,60

tyč – Francouzová Bílina 2,20, Sebránková Bílina 2,20

dálka – Kopečná AC Ústí 5,28, Řeháková USK ÚL 5,23, Běloubková AC Ústí 5,15

trojskok – Sabadosh Chomutov 11,13, Slavíková USK ÚL 10,61, Řeháková USK ÚL 10,54

koule – Zábojníková Litvínov 10,20, Hamerlová Chomutov 10,12, Frontzová Bílina 10,03